Le Stoner à chanteuse a le vent en poupe en ce moment, non ?



En ce qui me concerne, j'ai un beau palmarès 2017 : après les Australiens de KITCHEN WITCH menés par la pétillante Georgia Colson, les Grecs de PUTA VOLCANO enflammés par la vénéneuse Luna Stoner, les Malais de TINNITUX accompagnés par la langoureuse Vaness Ching, voici aujourd'hui les Portugais de SECOND LASH et leur bouillonnante frontwoman, Evelyne Filipe.



Le point commun à ces quatre formations d'horizons différents, c'est que le chant occupe une place prépondérante dans l'intérêt des compos. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans le Stoner. Enfin, c'est mon ressenti. Peut-être que j'accorde justement plus d'attention au chant quand je sais qu'il est assuré par une femme ? Ou peut-être que je suis bien tombé en 2017 ? J'ai tout de même l'impression que dans le Rock et le Metal, quand une femme est au micro, elle apporte aux compos une touche en plus. Peut-être parce que la scène est loin d'être paritaire ? Ou peut-être juste parce que dans les cas précités, les groupes ont su faire appel à une interprète talentueuse ? Chacun verra midi à sa porte !



Originaire de Porto, SECOND LASH s'est formé en 2015 et Tabula Rasa est leur premier album. Habillé d'un bel artwork réalisé par Manuel Bernardo, Tabula Rasa propose dix chansons dans le style Rock à grosses guitares, plus ou moins Stoner, selon la dose de gras injectée dans la préparation. A la différence de la couenne de porc, les morceaux les plus adipeux se trouvent au milieu de la tracklist ("Crown of Thorns"). Le reste de la galette est constitué de morceaux plus agressif que gras, joués pied au plancher, sauf pour le mid tempo "Não há duas sem três" interprété en portugais et la complainte langoureuse "Fake". Petit coup de cœur pour "Licked In" et son final haletant.



Sans être le groupe du siècle, SECOND LASH mérite une petite écoute, voire dix, car s'il ne brille pas par son originalité, le disque est du genre efficace et rentre-dedans auquel on prend vite goût.

