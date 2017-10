Chroniques » Ripping Corpse - Dreaming With The Dead Chronique Dreaming With The Dead

Bien connu du public Metal pour les deux albums de Morbid Angel auxquels il a participé, son implication au sein d’Hate Eternal qu’il a lui-même fondé ainsi que ses nombreuses productions (Abysmal Dawn, Cannibal Corpse, Devourment, Dim Mak, Internal Suffering, Vital Remains...), il y a une chose que l’on sait moins au sujet d’Erik Rutan, c’est qu’il a participé dès 1989 à un projet aujourd’hui encore particulièrement sous-estimé connu sous le nom de Ripping Corpse.

Formé en 1987 dans le New-Jersey, le groupe va suivre un chemin tout ce qu’il y a de plus classique pour l’époque en enchaînant les démos jusqu’à un premier album intitulé Dreaming With The Dead paru en 1991. Manque de bol, celui-ci va sortir sur Kraze Records, un label qui mettra la clef sous la porte l’année suivante. Particulièrement échaudé par cette situation ainsi que les départs successifs de Rutan pour Morbid Angel et de Scott Hornick (basse), Ripping Corpse prendra finalement la décision de se séparer courant 1993.



Entre un manque de soutien évident de la part d’un label déjà en très mauvaise posture et un artwork signé Rob Leecock pas forcément hyper engageant, on comprend assez vite pourquoi Ripping Corpse n’a pas eu en son temps la reconnaissance qu’il mérite. Et c’est bien dommage car on ne peut pas dire que Dreaming With The Dead manque d’arguments pour convaincre. A mi-chemin entre Thrash et Death Metal, ce premier album s’inscrit dans une démarche assez similaire à celle d’un Demolition Hammer ou d’un Revenant avec qui le groupe partageait d’ailleurs à l’époque des liens très forts. Néanmoins, il faudrait être sourd pour ne pas voir la différence car s’il y a bien une chose que l’on ne peut pas reprocher à cet album, c’est effectivement de manquer de caractère et de personnalité.

Ainsi, la première chose par laquelle on se fait attraper en posant ses oreilles sur Dreaming With The Dead, c’est le chant particulièrement menaçant et abrasif de Scott Ruth. Celui-ci va livrer une prestation extrêmement intense mais surtout bien plus variée qu’il n’y paraît grâce à une voix qui par certains aspects, notamment les growls et certains cris disséminés ici et là, vont rappeler un certain John Tardy dans une version plus intelligible. C’est d’ailleurs cette compréhension des paroles particulièrement aisée qui surprend chez Ripping Corpse. Cela apporte à ce mélange de Death Metal et de Thrash un côté extrêmement contestataire (avec cette espèce d’atmosphère très urbaine qui caractérise souvent les disques de ce genre) qui dénote avec les thèmes abordés ici par le groupe (essentiellement tournés vers la mythologie Lovecraftienne).

Mais c’est loin d’être la seule particularité de Ripping Corpse dont la musique se démarque également par la personnalité du riffing d’Erik Rutan et Shaune Kelley. Technique sans en donner véritablement l’impression, les deux hommes vont enchaîner les séquences de tricotages complexes et ciselées à une vitesse assez saisissante. Un jeu tout en nerf qui va amener avec lui une intensité et une urgence supplémentaire à ce Death/Thrash dont la vitesse d’exécution flirte bien souvent avec les frontières du Grindcore (entre la voix et ces rythmiques chaloupées, on pourrait d’ailleurs penser à une version plus orientée Death/Thrash Old School de Burnt By The Sun). On remarquera également que le duo n’est jamais avare en leads ou en solos. Ne jouant pas le jeu de la démonstration gratuite, ces derniers contribuent à leur manière à l’atmosphère mise en place par Ripping Corpse grâces à des sonorités souvent chaotiques et dissonantes du meilleur effet. Bref, les riffs fusent le plus clair du temps et l’auditeur n’a pas d’autre choix que de serrer les dents et d’en prendre plein la tronche en attendant que ça passe.

Derrière les fûts, Brandon Thomas (qui d’ailleurs jouera plus tard brièvement dans Burnt By The Sun) s’accorde à suivre la cadence sans jamais broncher à coups de blasts punitifs et de séquences à perdre haleine. Et lorsqu’il faut lever le pied, celui-ci nous offre quelques passages mid-tempo non dénués de ce groove typiquement new-yorkais (on n’atteint pas ici le niveau d’un Demolition Hammer mais certains moments valent tout de même leur pesant de cacahuètes comme sur « Anti God » à 0:41, "Feeling Pleasure Through Pain" à 0:15, "Rift Of Hate" ou "Sickness Of Will" et leurs breaks à la Suffocation, le début de "Chugging Pus"...). De quoi offrir la possibilité aux auditeurs de reprendre possession de leurs moyens avant de se faire à nouveau rouler dessus par un Ripping Corpse qui jamais ne lâche rien.



Album relativement court qui n’affiche que trente-quatre petites minutes à son compteur, Dreaming With The Dead est clairement, en dépit de ce qu’en a fait l’histoire c’est-à-dire un album relativement peu cité et surtout peu connu, un incontournable qui témoigne de la créativité de l’époque mais aussi des premiers pas d’Erik Rutan dans le milieu. Nerveux et extrêmement intense malgré quelques accalmies, cet unique album de Ripping Corpse est clairement ce qui se fait de mieux dans le genre Death/Thrash survolté. Un disque véritablement sous-estimé que je vous recommande chaudement.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

1991 - Kraze Records Death / Thrash notes Chroniqueur : 9 / 10 Lecteurs : (1) 7.5/10 Webzines : (2) 7.25/10

plus d'infos sur Ripping Corpse

Death / Thrash - 1987 † 1993 - Etats-Unis

tracklist 01. Sweetness (02:56) 02. Dreaming With The Dead (01:46) 03. Anti God (03:08) 04. Glorious Depravity (02:00) 05. Beyond Humanity (04:18) 06. Feeling Pleasure Through Pain (03:34) 07. Through The Skin To The Soul (02:28) 08. Rift Of Hate (03:58) 09. Deeper Demons (01:52) 10. Sickness Of Will (02:17) 11. Chugging Pus (02:25) 12. Seduction Of The Innocent (03:39)

Durée : 34:21

line up Scott Ruth / Chant

Erik Rutan / Guitare

Shaune Kelley / Guitare

Dave Bizzigotti / Basse

Brandon Thomas / Batterie

parution 1 Juin 1991

thrashothèque 1 personne possède cet album

Essayez aussi Darkest Hour

The Eternal Return

2009 - Victory Records Deadlock

Earth.Revolt

2005 - Lifeforce Records Criminal

White Hell

2009 - Massacre Records Nightfall

LYSSA

(Rural Gods & Astonishing Punishments)

2004 - Black Lotus Records No Return

Machinery

2002 - Kodiak Records