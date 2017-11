Chroniques » Revenant - Prophecies Of A Dying World Chronique Prophecies Of A Dying World

Auteur d’un seul et unique album, les Américains de Revenant font partie de ces nombreux seconds couteaux de choix qui ont pullulé aux Etats-Unis dès la fin des années 80 et ce jusqu’à la première moitié des années 90. Une carrière passée dans l’ombre des plus grands, une reconnaissance qui ne viendra jamais vraiment, quelques problèmes de line-up ainsi qu’un manque de motivation finiront par avoir raison de ce groupe formé dans la banlieue de New-York en 1986 et qui aura vu passer dans ses rangs Paul Ledney (ex-Incantation, Profanatica, Havohej...) ainsi que John McEntee (Incantation, Funerus...). Et oui, quand même.

Intitulé Prophecies Of A Dying World, cet album s’inscrit à la suite d’une série de démos ainsi que d’un premier EP deux titres paru sur Thrash Records, petit label français aujourd’hui mort et enterré mais que l’on ne présente plus. Dès 1990, le groupe va alors recevoir plusieurs offres de la part de labels plus ou moins intéressants dont une en provenance de Nuclear Blast qui à l’époque (entre 1990 et 1991) avait déjà sorti les premiers albums d’Incubus, Rightous Pigs, Pungent Stench, Atrocity, Benediction et Master. Autant vous dire que les petits gars de Revenant ne se sont pas posé trop longtemps la question avant de s’engager dans cette relation qui pourtant tournera vite au vinaigre. La raison de ce divorce ? La qualité des nouveaux morceaux jugée peu convaincante par le label suivi d’un fax incendiaire envoyé par un Henry Veggian passablement énervé.



Quoi qu’il en soit et un peu à la manière de leurs potes de Ripping Corpse avec qui Revenant était très proche à l’époque, Prophecies Of A Dying World est marqué par un artwork pas forcément du meilleur goût que l’on doit à Repro Desaster, un hollandais ayant travaillé avec des groupes tels que Gorefest (False), Dismember (Pieces), Grief (Dismal) et Monstrosity (Imperial Doom). Entre ce ciel pisseux, ces branches mortes posées à même le sol sans trop savoir pourquoi et ces pauvres petits buissons défraichis, on peut effectivement dire que le thème est respecté. Toutefois, il faut bien reconnaître qu’il est difficile de se motiver à y jeter une oreille sur la seule vision de ce travail un tantinet raté. Heureusement, le logo est là pour sauver les meubles et nous donner quelques pistes sur ce que l’on va y trouver.



Et qu’y trouve-t-on justement ? Et bien Revenant, à la manière de ses camarades de Ripping Corpse et Demolition Hammer, verse dans un Death/Thrash tout ce qu’il a de plus classique selon les standards d'aujourd’hui mais qui, comme les deux groupes, n’en possède pas moins une véritable identité. Là où Ripping Corpse et Demolition Hammer ont opté en leur temps pour une approche plus frénétique et bien souvent non dénuée de groove (notamment en ce qui concerne le second), Revenant prend le parti de proposer une musique à mi-chemin entre les deux et surtout remplie de séquences mid-tempo à vous donner mal au cou pendant des jours et des jours. De fait, si Prophecies Of A Dying World n’est certainement pas aussi virulent et radical qu’un Dreaming With The Dead ou qu’un Tortured Existence, il n’en possède pour autant pas moins de charmes. Cultivant ainsi cette dualité rythmique tout au long de cette petite heure (cinquante-six minutes pour être plus précis), les Américains vont apporter une réelle dynamique ainsi qu’une atmosphère très sombre à des titres particulièrement soignés s’étalant bien souvent sur de longues minutes (entre cinq et huit par titre). Un sens du détail et de la composition qui font de ce premier album un disque très riche dont on s’imprègne un petit peu plus à chaque écoute.

En dépit de ces moments d’accalmies où vous dodelinerez de la tête avec plus ou moins de panache, Prophecies Of A Dying World reste un album hyper efficace qui ne traîne pas en chemin. Car c’est bien de Thrash dont il s’agit et même de Death/Thrash, un genre qui par définition se veut encore plus sombre et agressif. Par contre, notez bien qu’il vous faudra faire quelques efforts et probablement insister un petit peu car ce premier album de Revenant se caractérise par un riffing particulièrement tendu et affûté nécessitant un certain nombre d’écoutes pour être complètement assimilé. Car si ces riffs distillés par le duo Henry Veggian/Dave Vengo apportent effectivement une nervosité indiscutable aux compositions des Américains, leur exécution demeure assez complexe pour un rendu assez peu immédiat (j’entends par là difficile à saisir ou à assimiler) en dépit de la rapidité à laquelle ils sont bien souvent proposés. Il en ressort alors un côté assez hachuré qui certes, apporte du rythme ainsi qu’une certaine personnalité à l’ensemble, mais vous donnera donc un peu de fil à retordre. Cette nature technique et complexe est néanmoins très justement contre balancée par de nombreux leads et autres solos à vous hérisser le poil ainsi que par de franches accélérations plus "simples" (blasts et autres tchouka-tchouka) qui ne manqueront pas de séduire tous les Thrasheurs en mal d’excès de vitesse.



Oublié du plus grand nombre, cet unique album de Revenant vaut pourtant la peine que l’on s’y intéresse. Certes, l’artwork ne donne pas forcément envie de s’y plonger mais ce n’est pas ce que le groupe a de plus intéressant à offrir. Les amateurs de Thrash que la technique et la nature moins facilement saisissable des Américains ne rebutent pas y trouveront un disque très nerveux. Certes, celui-ci n’est peut-être pas aussi intense qu’un album de Ripping Corpse ou Demolition Hammer (qui d’ailleurs ne sont pas aussi simples que cela à appréhender également) mais l’ensemble n’en demeure pas moins d’excellente facture. Aidé par une production qui n’a pas pris une ride, même vingt-six ans plus tard, Prophecies Of A Dying World fait partie de ces pépites que les années 90 ont encore à nous offrir aujourd’hui. Récemment réédité en LP par le label Cosmic Key Creations, je ne saurais que trop vous conseiller d’y jeter une oreille attentive.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

1991 - Nuclear Blast Death / Thrash notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 4/10

plus d'infos sur Revenant

Death / Thrash - 1986 † 1995 - Etats-Unis

écoutez Prophecy Of A Dying World

Spawn

Ancestral Shadows

tracklist 01. Prophecy Of A Dying World (06:14) 02. Spawn (05:21) 03. Ancestral Shadows (06:51) 04. The Unearthly (A Quest) (04:45) 05. In The Dark Of The Psychic Unknown (05:51) 06. Asphyxiated Time (07:55) 07. Distant Eyes (07:16) 08. Valedictions (07:30) 09. Degeneration (04:28)

Durée : 56:11

line up Henry Veggian / Chant, Guitare

Dave Jengo / Guitare

Tim Scott / Basse, Chant

Will Corcoran / Batterie

thrashothèque 1 personne possède cet album

Essayez aussi Malevolent Creation

Warkult

2004 - Nuclear Blast Protector

A Shedding Of Skin

1991 - Major Records Revocation

Teratogenesis (EP)

2012 - Scion Audio Visual Chryseis

Planet Dead

2010 - Great Dane Records Kill Division

Destructive Force

2013 - Metal Blade