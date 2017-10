Chroniques » Nazghor - Infernal Aphorism Chronique Infernal Aphorism

Ce groupe suédois s’appelle NAZGHOR et il en est déjà à 6ème album en 5 ans. Un par an au moins donc. Et pourtant, je l’avais laissé filé et le découvre seulement maintenant. Et suis particulièrement surpris de son contenu !



En fait la surprise vient d’abord du style pratiqué. NAZGHOR... J’imaginais un truc raw, violent, plutôt dans la veine de DARKTHRONE et pas du tout. Violent, certes, mais plutôt déchainé, galopant, entrainant, surexcité ! BUTAMHOR aurait été un nom bien plus approprié. Parce que véritablement il y a un dynamisme fou, incroyable, continu. Ça bute à mort donc. C’est du black metal de cowboy en fait. Parce que le résultat ne fait pas spécialement « Satan », mais donne méchamment envie de sautiller en force. Comment résister à « Decretion at Eschaton » qui nous dézingue les tympans en ajoutant une sirène et des chœurs épiques en fond.



Ce groupe a d’ailleurs le talent pour ajouter les petits détails qui transcendent. Sans leur donner le rôle principal. C’est bien le défoulement qui prime, avec des trouvailles certes classiques, mais parfaitement bien dosées et employées. Des chœurs qui réapparaissent sur « The Darkness of Eternity », du piano qui enrobe le délicieux « Spawns of All Evil » mis aussi « Absence of Light », le vent qui donne un côté plus occulte à « Ephemeral Hunger », et puis il y a d’autres effets sur le reste...



L’alchimie est en fait terrible et la tension ne retombe pas. Ou presque. Le dernier titre est de trop. Il est très bon lui aussi, mais d’une part il est trop long avec ses 10 minutes, et d’autre part, il arrive après déjà 50 minutes de rodéo. On commence vraiment à fatiguer à ce moment-là. Il aurait très bien pu sauter que l’album, alors plus allégé, aurait éviter ce petit effet de lassitude sur sa fin.



Un autre problème vient de l’accessibilité de toutes ces pistes. On prend son pied instantanément, et généralement avec ce genre d’album on n’y revient plus trop après quelques jours d’écoutes. J’ai bien peu que ce soit le cas ici aussi, et après trois semaines à l’avoir apprécié, je sens qu’il va finir dans un coin et ne ressortir que dans quelques semaines. Là je retrouverai sans doute le même plaisir qu’aux premières écoutes, mais pour l’instant c’est bien, il m’a repu.



Sans ressembler à DISSECTION, il devrait plaire à ses fans (oui, la couleur de la pochette est révélatrice) mais aussi à ceux des Polonais de ARKONA, version plus envolée et épique...

2017 - Non Serviam Records Black Metal de Cowboy notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 7.5/10

plus d'infos sur Nazghor

Black Metal de Cowboy - 2012 - Suède

nouveaute A paraître le 14 Octobre 2017

écoutez The Darkness of Eternity

tracklist 01. Opus Profanus 02. Malignant Possession 03. Decretion at Eschaton 04. The Darkness of Eternity 05. Deathless Serpent 06. Rite of Repugnant Fury 07. Ephemeral Hunger 08. Spawns of All Evil 09. Absence of Light 10. Infernal Aphorism

Durée : 60.01 min.