Disomus (malformation pour décrire un fœtus à deux corps et une tête). Comme pour chaque sortie depuis 2005, (le désormais fantomatique) Paul Romano (Hate Eternal, Mastodon, Withered…) s’occupera de l’artwork.



« Flash-back » dix années en arrière. Les anciens adeptes seront ravis d’apprendre la présence des deux ex-grogneurs en tant que « guests », Anthony Gunnells et Nate Johnson, venus pour multiplier la dose de testostérone déjà surélevée de Danny. Ce dernier aura de nouveau gagné en taille de testicule depuis 2010 ! Sacrément jouissif (l’intro de « Haruspex » vous fera douter de votre virilité). Au menu de ces 39 minutes, du deathcore grassouillet décérébré (certifié « sous anabolisants et sans mèche ») dans la veine des Thy Art Is Murder, Fit For An Autopsy, Carnifex et autres Whitechapel. Comme son prédécesseur, Disomus reprend ainsi la recette de



Pour tout vous dire, je me suis pris au jeu de TTEOTD à l’écoute des premiers extraits. Une ouverture d’album plutôt plaisante pour des souvenirs ressurgis de leur deathcore « bulldozer ». Ces vocaux ultra gutturaux (force principale du groupe), les frappes « marteau pilon » dès « Hate The Living » ou les quelques mélodies noires (« Teras » particulièrement, le solo de « Haruspex » ou l’interlude acoustique instrumental très scandinave d’« Ingis ») disséminées arrivent à faire leur effet. Le problème c’est que tout cela a déjà été fait sur Disomus amputé de ses éléments défouloirs primaires et de sa production méchamment massive, semble parfois rachitique et « amateur » (les vices deathcore d’antan)… Un sentiment accentué sur une fin plutôt bâclée, poussive, aux riffs pondus en 5 minutes (syndrome Six Feet Under, oui j’aime souvent les citer) : « The Binding Nightmare » (oh les infects « slides » et « bends »), « Till Solane, She'll Haunt » et « Dismal »… Autant de temps pour pondre des compositions de cet acabit, forcément cela passe mal…



