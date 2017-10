Chroniques » Mötley Crüe - Dr. Feelgood Chronique Dr. Feelgood

MÖTLEY CRÜE est l'un de ces groupes dont la créativité et le talent sont occultés par les comportements navrants de ses membres. Heureusement, l'eau a coulé sous les ponts depuis que les frasques les plus affligeantes de Tommy Lee, Vince Neil et Nikky Sixx ont défrayé la chronique. Le groupe a splitté en 2015 à l'issue d'une tournée d'adieux grand-guignolesque et, à présent que la poussière est retombée, l'on peut (re)découvrir les meilleurs moments de la carrière du quatuor sans être influencés par leur existence dissolue.



MÖTLEY CRÜE, c'est l'histoire de quatre provinciaux paumés qui viennent s'installer à Los Angeles à la recherche de la gloire. A force de persévérance, ils obtiennent la gloire, les filles et l'argent. Brûlant la chandelle par les deux bouts, ils s'enfoncent dans des addictions destructrices, des mariages onéreux, des divorces à l'avenant et des déboires individuels lourds de conséquences, comme l'accident de voiture de Vince Neil en 1984 qui a coûté la vie à son passager, Razzle Dingley, batteur du groupe HANOÏ ROCK ou l'overdose de Nikky Sixx deux ans plus tard qui oblige le groupe à annuler le volet européen de la tournée Girls, Girls, Girls. Sans parler du désastre qu'a été la vie de chaque membre du groupe durant les années 1980, leur vie d'excès a eu des conséquences sur leur productivité et leur créativité. En effet, si Too Fast For Love (1980) et Shoot At The Devil (1983) les deux premiers albums du gang sont des réussites magistrales, on ne peut pas en dire autant des deux suivants, Theatre Of Pain (1985) et Girls, Girls, Girls (1987) qui manquent vraiment d'audace et de jus. Ces deux disques se sont bien vendus parce que le groupe bénéficiait d'une cote de popularité élevée, que le Glam Metal / Hair Metal / Hard US était la musique du moment et que les concerts du CRÜE étaient dingues, mais ils paraissent bien faibles et peu inspirés quand on les compare à Dr. Feelgood, cinquième opus de MÖTLEY CRÜE paru en 1989.



Ecrit, composé et enregistré à Vancouver par un quatuor sobre et libéré de ses addictions, le disque est produit par Bob Rock. Le Canadien pousse les quatre Américains dans leurs ultimes retranchement, les forçant à sortir de la zone de confort dans laquelle Tom Weerman, producteur des trois précédents opus, les avait laissé barboter. Sur Dr. Feelgood, le songwriting est bien plus travaillé, les compos sont beaucoup plus riches, avec des arrangements dans tous les coins. Même si la section rythmique n'est pas en reste, l'auditeur remarque en premier lieu les progrès de Mick Mars et Vince Neil. Le premier dégaine une impressionnante collection de riff heavy ("Dr. Feelgood", "Same Ol' Situation") ou bluesy ("Slice Of Your Pie", "Rattlesnake Shake", "Sticky Sweet") et des instrus audacieux, sur les introductions ou les ponts (l'intro et le solo de guitare qui parle sur "Kickstart My Heart", la slide de "Slice of Your Pie"). Quant au chanteur, il a progressé de plusieurs crans depuis ses débuts. Il ajuste désormais son chant au climat des compos leur donnant à chaque fois la couleur voulue : agressivité badass, roucoulerie mielleuse et putassière, complainte mélancolique.... il y a tout cela sur Dr. Feelgood.



A mon avis, cet album est le plus abouti et le plus "extrême" du combo. Pas extrême au sens Metal Extrême, mais extrême dans la mesure où tous les gimmick du CRÜE sont ici poussés à leur paroxysme, chaque chanson étant une petite perle dans son genre. L'hymne au cul débridé "She goes down" avec ses bruitages de braguette, les petits rires lubriques, les choeurs mielleux et les lyrics sans détour. La power ballade sucrée et tellement excessive dans le mélo qu'on ne peut que la prendre au second degré ("Without You"). Les brûlots rock pied au plancher portés par des riff qui se gravent dans le cortex et traversés par des arrangements de guitare et des soli parmi les plus cool de Mick Mars ("Dr. Feelgood" et "Kickstart My Heart"). Les morceaux dont les lyrics à double sens pas du tout subtil mais c'est fait exprès ne trompent personne sur les intentions du gang ("Slice Of Your Pie", "Rattlesnake Shake"). Pas de doutes, dans Dr. Feelgood, MÖTLEY CRÜE fait du MÖTLEY CRÜE, mais ils le font plus fort qu'auparavant et même si chacune des chansons de la galette sonne 100% MÖTLEY, le gang ose des expérimentations audacieuses donnant à la tracklist une appréciable variété qui faisait défaut aux précédents opus. Outre la power ballade "Without You", le groupe introduit dans son cocktail des morceaux franchement bluesy comme "Slice Of Your Pie", son intro à la slide guitar et "Sticky Sweet". Dans un registre tout aussi nouveau mais à l'intérêt plus discutable, "Time For A Change" est un morceau à la musique très aérée, sans saturation, avec des lyrics sérieux (quoiqu'un peu naïfs) et une construction totalement inédite pour le gang. Un OVNI dans la discographie du groupe.



S'il est à ce jour le disque le plus vendu de MÖTLEY CRÜE, l'acharnement du label Elektra et du management du gang y est probablement pour quelque chose. En effet, la tournée promotionnelle Dr. Feelgood a duré deux ans et neuf des onze morceaux de l'album ont été publiés en singles. Un acharnement qui a eu raison de la cohésion du groupe et de la sobriété de ses membres. Ils ont tous replongé dans leurs addictions et n'ont plus jamais réussi à sortir un album qui rivaliserait avec ce cinquième et meilleur opus de leur discographie, sorti, il est vrai au crépuscule de l'Age d'Or du Hard US.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE