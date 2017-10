Chroniques » Vaela - Corrupted Youth Chronique Corrupted Youth (EP)

Message à tous les excités du pit : si vous avez six minutes de temps de cerveau disponible, je vous propose de les consacrer à l'écoute de Corrupted Youth, EP deux titres publié par le gang Australien VAELA en juillet 2017. Si vous n'en avez que deux, vous pouvez vous contenter de ma chronique, je vais vous la faire brève !



VAELA nous vient de Brisbane. Le gang est composé de quatre ados pleins de rage, de foutre et d'hormones qui ne font pas exactement dans la dentelle. La musique qu'ils vomissent est à leur image : pleine de rage, de foutre et d'hormones. Elle a toutes les caractéristiques de cet âge tout sauf tendre qu'est l'adolescence. Elle oscille entre un besoin de reconnaissance, une tendance à copier les gimmick signature du genre dans lequel elle s'inscrit et une authenticité maladroite.



Ce qui saute aux oreilles, c'est l'énergie. Voici un disque bien énervé comme le Core se doit de l'être. La batterie est ultra véloce, les riffs sont syncopés, les grattes ont cette sonorité synthétique et saturée qu'on retrouve notamment chez SMASH HIT COMBO. A l'instar de la musique, le vocaliste privilégie le registre agressif / rentre dedans même s'il cède parfois la place à un chant clair mélodique, mielleux et sans grand intérêt. La production est correcte pour une autoproduction mixée dans le garage mais l'espèce de souffle poussiéreux qui enrobe les deux morceaux est assez désagréable.



En synthèse, comme son titre l'indique parfaitement, Corrupted Youth est un méfait qui sent l'urgence, la sueur du pit et la testostérone.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE