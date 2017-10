Chroniques » Wampyrinacht - We Will Be Watching Chronique We Will Be Watching

(Les cultes de Satan et les mystères de la mort)

Aaaah, que c’est complexe parfois la musique... Cet album m’a donné bien du mal à le juger et j’avoue que c’est bien parce que j’ai hâte d’en finir que je me mets à la rédaction. Je pourrais encore multiplier les écoutes, mais non seulement je sais déjà que mon opinion ne sera pas arrêtée totalement un jour, mais en plus je l’ai déjà bien trop usé. En d’autres termes, j’en ai un peu marre de l’écouter et de ne pas savoir qu’en penser véritablement.



La première fois, il m’a véritablement interpellé. Il m’a trituré l’oreille parce qu’il avait des mélodies et un grain très marqué 90’s. Mais pas dans le sens des albums classiques du black, plutôt la marque de ces groupes qui avaient trouvé un équilibre intéressant entre les ambiances occultes de notre musique sombre et de légères expérimentations. Il y a du coup tout au long de cet album des ajouts au clavier et au piano dans un esprit gothique à l’ancienne. Pas le gothique de tristounet habillé en noir et maquillé à outrance, mais le gothique de vampyr. Je pense très fortement à ce qu’a pu faire ABIGOR entre 1994 et 1998. Lorsque le groupe autrichien s’essayait à des sonorités illogiques mais encore musicalement agréables.



Pourquoi est-ce que WAMPYRINACHT est capable de recréer des ambiances vieilles de 20 ans ? Simple. Le groupe grec existe depuis 1995 et ce We Will Be Watching. Les cultes de Satan et les mystères de la mort a été composé entre les débuts et 1999. L’enregistrement a quant à lui été fait dans les premiers années de notre siècle, et est resté inédit jusqu’en février 2017. Ne demandez pas pourquoi, c’est comme ça et pas autrement. Il y a des albums qui sont prêts, qui dorment quelque part, et qui ressurgiront quand le moment sera venu.



Les 5 pistes sont donc enfin disponibles. Et si la première écoute avait suscité l'intérêt et accroché l'oreille, cela a été moins évident par la suite. Il y a bien du génie, principalement sur le premier morceau « Under the Ruined Bridge » qui n’en finit pas de changer de direction dans un déluge de riffs plaisants. Mais ailleurs il y a aussi de la maladresse, des riffs qui lassent, des longueurs gênantes. Les pistes oscillent entre 8 et 12 minutes chacune. Sans que ce soit toujours un mal, elles ont été construites de manière à surprendre, prenant parfois de légers virages, tournant parfois brusquement à des bifurcations mal indiquées. Il suffit d'être mal luné pour vite trouver certaines parties bien trop bancales.



Ce qui est sûr, c’est que WAMPYRNACHT parvenait à se démarquer. Necrolord, connu pour NAER MATARON et nouveau membre de ACHERONTAS depuis quelques mois, avait trouvé une touche assez personnelle en s’associant ici avec Mantus, le claviériste de EMPIRE OF THE MOON. Chacun appréciera à plus ou moins grande dose cette formation qui ne va jamais vers la simplicité.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2017 - Zazen Sounds Black Metal notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Wampyrinacht

Black Metal - 1995 - Grèce

écoutez Under the Ruined Bridge

tracklist 01. Under the Ruined Bridge 02. The Predator of Humans 03. She Lets the Flames Embrace Her 04. The Old Abbey 05. Faust (Opera der Satanpakts)

Durée : 46:28

parution 20 Février 2017

Essayez aussi Negator

Die Eisernen Verse

2005 - Remedy Records Goatslave

Procession Of Doom

2016 - Atavism Records Chambre Froide

Rouges Chapelles (Démo)

2016 - Autoproduction Flame Of War

Long Live Death!

2012 - Lower Silesian Stronghold Lvpvs Infestvs

Post Fata Resvrgo

2009 - Black Shirts Records