Iron Maiden - The Book Of Souls : Live Chapters





Vous l'aurez compris, ce n'est pas un disque vraiment surprenant, si vous n'avez pas aimé Un nouveau disque live de MAIDEN, voici une nouvelle qui va ravir le fan club de la vierge de fer. La nouvelle fera aussi rager les rageux et laissera indifférents les indifférents. En synthèse, cette actualité n'en est pas vraiment une de la part d'un groupe qui a pris l'habitude d'alterner albums studios et albums live couvrant la tournée promotionnelle de l'album studio. Celui-ci ne déroge pas à la règle, il est aussi prévisible que l'était l'album studio associé, The Book Of Souls Ce n'est d'ailleurs pas vraiment un album live mais plutôt une compilation de morceaux interprétés en live durant la tournée Book Of Souls. IRON MAIDEN a les moyens de faire enregistrer (presque) tous ses show pour ensuite choisir la meilleure interprétation de chacun des quinze titres, correspond exactement à la setlist des concerts de la tournée, laquelle varie peu d'une date à l'autre. Avantage : on a la meilleure version possible de chaque extrait. Inconvénient : un évident manque de cohérence dans la tracklist. Absence des instrus d'ouverture ('Doctor, Doctor" de U.F.O) et de fermeture ("Always Look On The Bright Side Of Life" des MONTY PYTHON). Des transitions à la hache entre chaque morceau. Des effets déroutants quand Bruce Dickinson s'adresse en français au public Canadien en intro de "Children Of The Damned", en espagnol devant les Argentins pour "Iron Maiden" ou en Allemand au Wacken pour "Number Of The Beast". Car oui, Bruce est toujours aussi loquace, même si certains speech ont été coupés, vous n'échapperez pas au sempiternel "scream for me..." suivi du nom de la ville où se produit le gang. Le public est également bien audible, il faut dire que les répertoire de MAIDEN s'y prête, avec ses chansons taillées pour le live et leurs ponts bourrés de "wo oh oh oh" que le public peut facilement reprendre et ses classiques interprétés à chaque concert de chaque tournée, comme l'incontournable "Number Of The Beast" dont l'intro est récitée en choeur par tout le parterre du Wacken!Oui, la tracklist est prévisible, tout comme la scénographie du concert, avec son décor de temple Maya, ses backdrops changeant au gré des chansons, l'immonde poupée géante Eddy qui vient danser sur scène, l'Union Jack agité par Bruce sur "The Trooper" et Janick Gers qui fait le pitre. C'est peut-être là le véritable atout d'un CD live de IRON MAIDEN : il vous épargne le spectacle grotesque et un peu beauf qu'est un concert de IRON MAIDEN, avec un public uniformément vêtu de Tshirt Eddy, un film d'ouverture abominablement laid, la susmentionnée marionnette Eddy, les susmentionnées pitreries de Janick Gers, le décor etc...Car niveau musique, les Anglais ne se foutent pas de notre gueule. Certes, la tracklist ne brille pas par son originalité, un tiers d'extraits de The Book Of Souls et deux tiers de classiques usés jusqu'à la corde. Mais les interprétations sont brillantes (faut aimer le genre, bien entendu), les duels de guitare bluffants, Bruce Dickinson a toujours du coffre (même s'il n'a plus la fougue de ses jeunes années et doit faire des pauses (merci les soli de guitare) régulières pour assurer le show) et le concert qui dure presque deux heures est une vraie promenade de santé qui s'écoute d'autant mieux que le mixage est parfait.Vous l'aurez compris, ce n'est pas un disque vraiment surprenant, si vous n'avez pas aimé The Book Of Souls et que vous cherchez un live de IRON MAIDEN, ce n'est pas le disque que je vous recommanderai, mais on peu remercier les Anglais de donner du grain à moudre à leurs nombreux fans, auquel ce nouvel opus s'adresse en priorité.

