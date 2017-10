Chroniques » Devangelic - Phlegethon Chronique Phlegethon

VALGRIND, DOMINHATE, HIDEOUS DIVINITY et ANTROPOFAGUS, l’année en cours est riche en sorties de qualité pour le Death Italien qui se fait de plus en plus pressant depuis déjà quelques années. Parmi tous ses noms on pourrait citer également les Romains de DEVANGELIC qui manquent encore de notoriété mais cela ne saurait plus tarder désormais, car après un premier opus intitulé « Resurrection Denied », à la fois brutal et intéressant (mais qui se montrait vite répétitif et linéaire) revoilà le quartet avec un successeur plus mûr et mâture. Sur le fond rien n’a changé, celui-ci est toujours signé chez Comatose, la formule musicale reste la même à savoir quelquechose de brutal, primaire, et typiquement Américain dans l’esprit, le tout avec un nouveau batteur qui n’a rien à envier à son prédécesseur, tout en amenant plus de variété dans son jeu.



On remarque de suite son œuvre sur « Plagued By Obscurity » où il amène plus de lourdeur et de technique, sans oublier évidemment les blasts indispensables mais qui se font plus discrets. Pour le reste ses camarades de jeu n’ont pas évolué, les riffs de guitares sont toujours un mur sonore assez impénétrable et le chant de Paolo Chiti (recruté récemment par ANTROPOFAGUS) reste quant à lui toujours aussi guttural mais tout aussi monocorde. D’ailleurs si cette entrée en matière plus massive se montre intéressante, « Mutilation Above Salvation » va malheureusement confirmer les limites déjà entrevues auparavant chez le combo, car même si le schéma de construction est grosso-modo équivalent au titre précédent il se fait également plus répétitif. Encore une fois l’écriture très brute et limitée se fait vite sentir, à l’instar de « Malus Invictus » où malgré tous les efforts du nouveau-venu l’ensemble demeure bien trop plat et monotone pour vraiment captiver. Pourtant quand les gars décident de faire quelquechose de plus sombre et d’écrasant cela devient tout de suite plus intéressent et accrocheur, « Of Maggots And Disease » est un des meilleurs exemples tant ce titre angoissant à souhait montre une nouvelle facette de leur musique. Après une longue introduction celle-ci conserve un tempo bridé et un jeu plus technique permettant à Marco Coghe de montrer toute sa palette derrière son kit, et d’offrir plus de densité à cette compo qui se révèle vraiment pas mal du tout. Le même constat peut s’appliquer à « Abominated Impurity Of The Oppressed » qui propose énormément de variations de tempo, tout en gardant sa noirceur et son accroche, à l’instar de « Decaying Suffering » qui se fait très remuant au milieu d’un déluge de blasts et de parties étouffantes à la double où la diversité est de mise, et le rendu excellent. Si les bourrins et simples « Condemned To Disemberment » et « Manifestation Of Agony » permettent de se rendre compte que le quartet conserve une certaine efficacité quand ils y vont à fond, c’est malgré tout en ralentissant qu’il reste meilleur et « Asphyxiation Upon Phlegethon » confirmera ce point de vue, tout en étant le morceau le plus long de l’album. Ici l’on trouve de nombreuses cassures qui s’ajoutent à l’ambiance particulièrement noire et suffocante (vu que le disque est basé sur l’histoire de « L’enfer » de Dante) et permettent d’obtenir une grosse densité qui passe particulièrement bien.



Du coup une fois l’écoute terminée on se retrouve avec un sentiment mitigé et contradictoire, car les mecs à plusieurs reprises arrivent vraiment à composer quelquechose d’intéressant qui n’a rien à envier aux ténors du genre d’Outre-Atlantique, malheureusement à d’autres moments ça reste trop calibré et les parties de chacun des membres deviennent très rapidement interchangeables à force de reprendre trop souvent les mêmes plans. Alors certes il y’a du progrès comparé au premier opus, ça tabasse moins et il y’a plus de recherche par derrière, mais c’est encore un peu juste pour grimper dans la hiérarchie d’un genre qui devient de plus en plus calibré, et où les vraies révélations se font de plus en rares.

