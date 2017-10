Chroniques » Iron Monkey - 9-13 Chronique 9-13





Oui, bon. Impossible de tenir comme ça toute une chronique. Iron Monkey revient, après dix-huit ans d'absence, une mort (R.I.P.PER, Johnny Morrow) et des saloperies en pagaille (tu m'étonnes qu'ils n'ont pas resigné avec Earache, tiens). Vous avez été certainement mis au courant, peut-être même avez-vous regardé ça comme moi quand l'annonce est arrivée : d'un œil un peu éteint, un « Ah. » désintéressé au bord des lèvres.



Pourtant, Iron Monkey est revenu, est là et bien là. Évacuons d'entrée toute polémique sur l'authenticité de la démarche : même avec des membres en moins, j'espère qu'on m'autorisera encore à m'appeler par mon prénom et le duo originel Jim Rushby / Jim Watson fait bien ce qu'il veut avec son patronyme. Enfin, même si ce chant de hooligan option alcoolisme pathologique ne fait pas oublier celui de Morrow, il cohabite parfaitement avec ce sludge à l'ancienne qui, derrière ses différences de tempos, reste indécrotablement marqué de la patte des singes : primaire, excessif, haineux, punk, simplement effectué au pas de course là où il était pratiqué auparavant en marche presque arrière.



Et qu'est-ce que c'est bon ! 9-13, en toute bêtatitude, offre quarante-huit minutes de sludge ce qu'il y a de plus anglais, les riffs ouvriers au bord du noise/hardcore (« Mortarhex »), le metal chauffé lors de passages à la limite de la fondue (« The Rope », magnifique enchaînement), l'abrasivité puissante d'un appel lancé moto en main (« Destroyer »). Ultra-punk, ultra-metal, ultra-sludge, jusqu'à des noms de morceaux se la jouant à qui mieux-mieux sur l'autel de la déglingue dédié au dieu V8, le trio arrive avec l'envie de tout tabasser d'un groove bétonné qui fait rapidement oublier l'intention de leur balancer des exemplaires de Our Problem à la figure. Une seconde jeunesse...



…Qui, à force d'écoutes, montre qu'elle a encore à grandir. Ne nous y trompons pas : 9-13 est une excellente surprise pour qui aime son sludge à la fois pur et à la frontière des genres, qui, plutôt que chercher à flirter avec des styles, stabilote PORC sur chacune de ses notes. Mais une entame en forme de tour de chauffe – les hostilités commençant véritablement à partir de « Toadcrucifier - R.I.P.PER » – ainsi qu'un finish un peu long font qu'on modère nos applaudissements devant cet album se voulant tout feu tout flamme du début à la fin. 9-13, à deux jours près de rappeler un massacre en masse, contient des moments merveilleux où les oreilles hurlent de Charger,



