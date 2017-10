Chroniques » Caïnan Dawn - F.O.H.A.T. Chronique F.O.H.A.T.

CAÏNAN DAWN, c’est devenu un sous DEATHPELL OMEGA qui lorgne parfois vers du sous BLUT AUS NORD ». Et j’ai entendu une autre mauvaise langue critiquer ces deux derniers groupes en ces termes : « DsO et BaN, deux groupes qui en font trop ».

Du coup, ayant le sens de la logique, je me dis que CAÏNAN DAWN est pile là où il faut. Sous ce qui en fait trop. Comme quoi l’important ce n’est pas d’être trop haut, mais à la bonne hauteur.



Je reviens un poil en arrière, et je rappelle les bases. Le groupe est français, il existe depuis 2003 mais ne s’est fait connaître de mes oreilles qu’en 2011, à la sortie de Nibiru sur le label désormais trop peu actif Those Opposed Records. Il s’agissait d’un premier album, tardif, mais convaincant. Puis



Pour expliquer simplement, CAÏNAN DAWN fait du black occulte bien plongé dans l’orthodoxe. C’est ce qui donne envie à certains de le comparer avec les groupes cités en début de chroniques, même si les différences sont notables. Et avant tout, c’est dans la mesure, dans l’équilibre, que CAÏNAN DAWN marque des points. Il a beau se entrer dans des ambiances majestueuses, il ne sonne jamais pédant. Il a beau ajouter des chœurs ou multiplier les ralentissements et accélérations, il reste toujours raisonnable, et pense la musique comme plaisir auditif, pas complexité inutile.



Alors les formations que j’ai plus envie de citer après ces 7 pistes qui totalisent 49 minutes, ce sont plutôt AOSOTH et VI. Il y a le même talent pour imposer les Ténèbres. Pour y placer des démons inquiétants car ils se tiennent tout simplement debout ,et vous observent de leurs yeux jaunes. Les pistes de CAÏNAN DAWN attaquent parfois, mais elles passent surtout beaucoup de temps à vous observer, à chercher vos failles. Pensez-y lorsque vous écouterez l’album, vous sentirez obligatoirement une présence derrière vous. Très bonnes ambiances, qui passent du lent et lourd à des cavalcades agressives.



2017 - Osmose Productions
Black Metal occulte et orthodoxe

01. Kaos Theos Kosmos 02. Ylem 03. Mara 04. Fohat 05. Thule 06. Fathomless 07. Om

Durée : 48:39

