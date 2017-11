Chroniques » Black Country Communion - BCCIV Chronique BCCIV

Tel le phoenix illustrant l’album, BLACK COUNTRY COMMUNION renaît cette année de ses cendres après quatre ans de silence. La formation fondée par Glenn Hugues (basse, chant) et Joe Bonamassa (guitare, chant) en 2009, accompagnés par Jason Bonham à la batterie et Derek Sherinian aux claviers avait splité en 2013 après avoir publié trois très bons albums. C’est Joe Bonamassa qui avait jeté l’éponge et interdit à ses trois comparses de poursuivre l’aventure sous le même nom. C’est le même Joe Bonamassa qui a été l’acteur de la réunion de la formation pour un nouvel album sobrement intitulé BCCIV sorti en 2017. Mais pour ma part, BCC c'est le groupe de Glenn Hugues, probablement car la carrière du bassiste m'intéresse plus que celle de son acolyte. Je dirais même plus, j'ai la conviction que BLACK COUNTRY COMMUNION est le meilleur groupe de Glenn Hugues. Oh bien sûr, je n’oublie pas les participations du bassiste à DEEP PURPLE et BLACK SABBATH, ni TRAPEZE, son premier groupe, mais tout cela commence à dater, et puis franchement, son album avec BLACK SABBATH n’est pas vraiment le meilleur du gang et il n’aurait d’ailleurs pas dû faire partie de la discographie officielle du gang de Tony Iommi. Je n’oublie pas non plus les dizaines de projets et featuring qui ont égrené la carrière de “The Voice Of Rock” depuis le début des année 90 (une douzaine de disques solo publiés en vingt ans!). Mais je pense qu’une personnalité expansive comme celle de Glenn Hugues doit être contrebalancée par d’autres personnalités expansives, pour ne pas capter toute la lumière mais en laisser un peu à ses compères.



En cela, BLACK COUNTRY COMMUNION est une bonne formule, dont le résultat est vraiment la somme des talents individuels de ses interprètes, comme l’atteste BCCIV. Ce nouvel opus est un disque choral (comme les trois premiers). Joe Bonamassa et Glenn Hugues s’y partagent le micro à tour de rôle avec des sensibilités et un répertoire différent, le premier étant plus Bluesy, le second plus Hard Rock avec un chant plus incisif. Malgré son âge vénérable, “The Voice Of Rock” est toujours friand de ces montées dans les tours, ces apogées d’autant plus spectaculaires qu’elles sont l’aboutissement d’une longue progression harmonique (si vous en doutez, je vous invite à écouter son interprétation de “Catch The Rainbow” sur le tribute à Ronnie James Dio). BCCIV est une alternance de morceaux Blues chargés de feeling (“Over My Head”, “The Cove”, “Wanderlust”) et de compos Hard and Heavy plus agressives et rentre-dedans (“Collide”, “Sway”, tempérée par de belles nappes de claviers, “The Crow” et sa belle intro à la basse, “Love Remains”). Avec deux gratteux de la trempe de Hugues et Bonamassa, le versant guitare du projet est richement garni en moments forts. Des riffs tranchants des compos les plus Hard aux plages plus calmes des compos plus Blues, quelques petits soli de derrière les fagots et une ambiance globalement riche et ample (l’intro de “Awake” et surtout la magnifique “The Last Song For My Resting Place” et ses accents celtiques).



Outre la somme des qualités de ses compos, la force de BCCIV est d’être un album de Rock intemporel. Ce n’est pas du rock sixties ou seventies, ce n’est pas du revival, c’est une musique à la fois actuelle et rétro, impossible à dater. BLACK COUNTRY COMMUNION parvient à créer une musique hors du temps, preuve que non seulement le Hard Rock n’est pas mort mais qu’il peut exister autrement que dans des projets revival moisis. Une belle leçon de Rock par Glenn Hugues et ses acolytes, un disque fort.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE