Cultes Des Ghoules / Sepulchral Zeal (Split 10")





Sorti à la mi-octobre sur Malignant Voices Records, se split se présente sous deux formats selon que vous soyez plutôt années 70 (vinyle) ou années 80 (cassettes). Pour ce qui est du premier, le seul que j’ai en ma possession il ne faut pas déconner, l’objet est simple mais soigné. Sur la face avant, on trouve ainsi une véritable photo collée sur une pochette cartonnée et trouée. Si le trou est évidemment bouché par cette photo, ce n’est pas le cas de la face arrière qui laisse ainsi apparaître le logo et le titre du groupe selon le côté où le dit vinyle est glissé dans sa pochette. Sur ce même côté figure les paroles de chaque titre, un par groupe, ainsi que les informations liées à l’enregistrement. Comme je vous le disais, simple mais soigné.



Les premiers à s’y coller sont donc les Polonais de Cultes Des Ghoules que l’on retrouve après un an d’absence avec un titre enregistré en... 2012. Mince, est-ce qu’ils n’essaieraient pas de nous sortir des fonds de tiroirs histoire de s’acquitter de leur tâche sans trop se prendre la tête ? Et bien non, absolument pas. C’est même plutôt tout l’inverse tant ce titre est probablement l’un des plus efficaces et redoutables qu’ai composé Cultes Des Ghoules. Aussi, la première chose qui surprend est la durée peu élevée de ce dernier. Le groupe qui nous a depuis longtemps habitué à des formats particulièrement longs fait aujourd’hui passer un morceau de plus de sept minutes pour un titre expédié en deux tours de bras. La vérité c’est qu’ "Ageless Malediction" est un titre particulièrement direct qui après un court sample tiré du Macbeth de Polanski ("By the pricking of my thumbs, something wicked this way comes"), va nous tomber dessus sans crier gare à coup de blasts et de riffs abrasifs. En fait, ce morceau aurait très bien pu figurer sur un des deux EPs de Death Like Mass tant ce genre de cadence/format/développement n’est pas vraiment dans les habitudes de Cultes Des Ghoules plus habitués à nous entrainer dans son univers malveillant à coup de détours sinueux et perfides. Pour autant, en dehors de cette histoire de rythme, la formule reste là même à savoir une production bancale et poussiéreuse qui va venir servir une batterie claquante, des guitares hyper rugueuses et bien évidement le chant complètement halluciné et dérangé d’un Mark Of The Devil aux multiples personnalités. Car si la musique à elle seule apporte déjà énormément de caractère au Black Metal de Cultes Des Ghoules, sa voix est l’incarnation du mal et de la folie. Un esprit dérangé et malsain capable de vous glacer le sang au moindre murmure.



Sur la face B, on retrouve les Allemands de Sepulchral Zeal qui m’avait fait très bonne impression avec leur excellente première démo parue en 2015 sur Terratur Possessions. Le groupe sort aujourd’hui de l’ombre après deux ans d’absence et revient nous distiller ce même Death Metal caverneux et angoissant aux ambiances de Mort délétères. Loin du rythme effréné imposé par les Polonais avant eux, Sepulchral Zeal va asseoir ses atmosphères morbides et dérangées à l’aide d’une musique lente et perfide. Il faudra attendre prêt de six minutes pour voir les choses s’emballer et briser ainsi cette tension qui régnait jusque-là. Une rupture franche tout en excès. Un chaos bruyant et insaisissable. Une descente en enfer marquée par des notes chutant dans un abime infernal. Une ambiance suffocante portée par une production âpre dénuée de tout artifice et un chant, peut-être moins démonstratif que celui de Mark Of The Devil, mais néanmoins emprunt de cette même folie maladive et obsédante.



Je pense que vous l’aurez probablement déjà compris mais si vous appréciez ne serait-ce qu’un seul de ces deux groupes, ce split s’avère être une acquisition absolument indispensable. Certes, un titre par face c’est probablement trop peu surtout quand ils sont facturés à ce prix mais je vous assure, vous ne le regretterez pas un seul instant. Car, c’est certain, il y a dans ce petit quart d’heure un concentré d’art noir absolument incroyable et magnifique qui ne peut laisser de marbre. Ce n’est pas possible. Un an après le très généreux Coven, Or Evil Ways Instead Of Love , les Polonais de Cultes Des Ghoules signent leur retour le temps d’un split en compagnie de Sepulchral Zeal, groupe allemand dont je ne vous ai jamais parlé par faute de temps. Alors vous allez me dire qu’après un album de plus d’une heure et demie, vous n’êtes pas spécialement pressés de prendre une nouvelle rasade de ce Black Metal torturé et complètement halluciné. 