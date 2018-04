Chroniques » Abigor / Nightbringer / Thy Darkened Shade / Mortuus - Abigor/Nightbringer/Thy Darkened Shade/Mortuus Chronique Abigor/Nightbringer/Thy Darkened Shade/Mortuus (Split-CD)

Quatre formations et une même foi dévorante. Semblant ne former qu'une seule et même âme, animée par Lui, les protagonistes s'unissent le temps d'une collaboration. Un « four way split » que l'on pourrait qualifier de conceptuel à la vue du contenu ainsi que de la démarche effectuée (jusqu'à la réalisation autoproduite et les distributeurs triés sur le volet). Quatre formations pour un seul long titre. Dépeignant leur propre ferveur, chacune le porte – voire le magnifie – à sa façon. Une œuvre réfléchie et du Black Art hautement qualitatif où Abigor, Nightbringer, Thy Darkened Shade et Mortuus vous invitent à un long rituel (de 42 minutes 45) pour la gloire de Lord Satan.



Parfaitement gérée et menée, la cérémonie s'ouvre donc sur un rythme plutôt lent. Les sonorités tortueuses et troublantes sèment en vous un certain malaise en dépit du côté racé et stylisé de l'ensemble. Les vétérans d'Abigor jouent avec le feu avec notamment des coupures abruptes ponctuant le morceau. Les voix s'enchevêtrent – chant clair et growl – tout comme les chœurs habités montant des profondeurs rehaussés de temps à autres par de belles orchestrations. Ce capharnaüm semble maîtrisé par une force obscure et certaines lignes de guitares dissonantes viennent accentuer ce fait. Un black metal avant-gardiste qui vous touche à sa manière et dont la production assez claire offre une luminosité singulière.



Une piste des plus évocatrices qui va ensuite laisser place à la « face dure » du split représentée par Nightbringer et les Grecs de Thy Darkened Shade. Le rythme s'emballe et les premiers cités déploient avec aisance une atmosphère grandiloquente et ésotérique dont ils ont le secret. Le batteur martyrise ses fûts – en particulier lors d'accélérations soudaines – et paraît seconder le rituel aux côtés de Naas Alcameth et de ar-Ra'd al-Iblis, totalement investis. Vous êtes saisi d'effroi par les voix bardées d'effets, limite inhumaines, couplées à des riffs tantôt tournoyants et menaçants tantôt très nerveux et incisifs. D'une noirceur insondable cette partie – la plus courte du split – exacerbe vos plus sombres penchants. Les claviers ainsi que les chœurs accroissent le sentiment de toute puissance et font office de fil rouge, liant les groupes les uns aux autres.



Une cohérence frappante jusqu'au finish tout en nuance de Thy Darkened Shade qui pourtant propose ici le titre le plus véloce. Jeu musclé à la batterie et lignes de guitares parfois mélodiques – dont certaines restent bien ancrées dans les crânes – parfois dissonantes. Tout va à cent à l'heure et vous être pris dans le vortex infernal des Grecs – qui renvoient à Deathspell Omega (Paracletus). Comme si ces derniers avaient voulu mettre en musique la fusion et l'extase, entre éclairs électriques et lumières vives. Une vue en tout point différente de Mortuus qui clôt le rituel avec un Black low tempo occulte.



L'odeur de soufre vous indispose de plus en plus tandis que les chœurs se font de nouveau entendre loin dans les ténèbres. Plus d'éclats ici, mais des sonorités aussi mornes que rampantes. Les riffs posent le décor, macabre et inquiétant – voyant une filiation avec les débuts de Ondskapt. Les Suédois montrent un visage plus extrême du black orthodoxe : davantage cérémoniel, austère et aride (et pour qui va ma préférence). En ce sens cette partie fait le lien avec celle de Abigor, aussi difficile d'accès mais plus lumineuse. La boucle se ferme et constitue donc un éternel recommencement.



Sorti en 2017 – année riche en réalisations estampillées black orthodoxe -, ce split album a réussi à se démarquer de la masse de par son line-up, son format mais surtout son contenu. D'une grande cohérence, richesse et qualité, ce dernier ne pourra que ravir les fans du style.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE