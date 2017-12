Chroniques » Dawn Ray'd - The Unlawful Assembly Chronique The Unlawful Assembly

Sans même avoir pris le temps d'écouter un seul titre – j'avoue n'avoir connu le groupe que par l'intermédiaire de cet album –, Dawn Ray'd a su piquer ma curiosité grâce au texte de présentation accompagnant le lien promotionnel de The Unlawful Assembly. Un fait qui n'a fait que s'accentuer à la lecture de leurs interviews ainsi que de la courte description inscrite sur leur page officielle d'un célèbre réseau social. Il faut dire que la formation ne cache pas ses idées politiques ni même ses intentions, la musique servant ici de vecteur (chacun jugera, ou pas, par soi-même). C'est donc sans attentes particulières, m'attendant à tomber sur du black/punk ou black/crust classique (préjugé quand tu nous tiens), que j'ai lancé la galette. Et, ô surprise ! La musique délivrée par le trio liverpuldien, comprenant deux ex-We Came Out Like Tigers (groupe de black metal/screamo désormais inactif), s'avère différente et davantage intéressante que pressentie.





Ce sentiment va d'ailleurs rapidement s'installer dès l'ouverture sur la première partie, The Wild Service, avec des premiers titres âpres, virulents – mis en relief par une production organique et les vocaux criards de Simon B. – mais des plus fédérateurs (« The Abyssal Plain » en tête). Pourtant pas de schéma classique – avec refrain – ou répétitif mais un bon sens de la mélodie (emprunté à la scène norvégienne), des durées ne dépassant pas les 4 minutes 30 mais également des éléments folk apportant du cachet et de l'accroche à l'ensemble. Si les bases avaient déjà été posées sur l'EP A Thorn, A Blight et que la paire Simon B./Fabian D. use des mêmes ficelles que dans leur ancienne formation, Dawn Ray'd s'émancipe nettement sur cet album. Les musiciens affinent leur style, se montrent moins hésitant, proposent des ambiances plus fouillées et n'hésitent pas à s'affranchir des barrières. Le beau morceau néofolk « A Litany To Cowards », clôturant la face A, en est le parfait exemple avec le chant clair de Simon B. – très mélancolique et sur le fil – déversant des paroles aussi acides que fatalistes sur une musique pure et sobre, sorte de mixe entre Rome et Sol Invictus.





En effet, les racines anglaises du groupe transpirent tout au long de ses dix compositions. De part ses accents, ses touches folkloriques ou encore ses thèmes engagés, le trio arrive à dépeindre tout un paysage allant des docks jusqu'au parc national de Yorkshire Dales. D'où les quelques liens qui peuvent se tisser avec leurs compatriotes de Winterfylleth. Les hymnes défilent et vous happent de diverses manières, faisant à la fois voyager ou frapper du poing avec passion. Cela est dû aux nombreuses variations, que ce soit par rapport aux différences de tons, tempos ou encore le dosage plus ou moins élevé de folk et de néofolk. Les notes de violon, qui accroissent l'impact des titres, frôlent bien souvent le spleen et/ou vous donnent la chair de poule – en particulier sur l'excellent « Strike Again The Hammer Sings » (morceau traitant de l'abolition des frontières) et l'outro de « Held In A Lunar Synthesis ». Un équilibre entre froideur et mélodies poignantes que la formation gère et mène parfaitement durant ces 43 minutes avec une seconde partie, The Wild Magic, plus aérienne. Les lignes de guitares semblent plus fluides et se chargent un peu plus en émotions brutes, laissant entrevoir l'influence de la scène américaine (de Panopticon à Falls of Rauros). La durée a tendance à se rallonger aussi en toute fin mais paraît bien moins maîtrisée, qu'il s'agisse des ralentissements sur « Island Of Cannibal Horses » ou bien le manque de relief sur « A Thought, Ablaze ».





Des petits points négatifs qui ne viennent néanmoins pas entacher l'écoute de The Unlawful Assembly. Les Liverpuldiens arrivent à se détacher de la masse avec un premier album convaincant, fédérateur et des plus personnels. Un bon vent de liberté qui annonce de belles choses pour la suite.

