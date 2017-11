Chroniques » Talv - Entering a Timeless Winter Chronique Entering a Timeless Winter

Tu as entendu la bonne nouvelle ? NORTT. NORTT est de retour pour Noël 2017, soit tout juste 10 ans après Galgenfrist. Il nous a pris de court hein. On n’y croyait plus vraiment, et finalement il revient par la même porte qu’il avait empruntée : celle d’Avantgarde Music. Et oui, nous sommes nombreux à attendre cet événement, et c’est sans aucun doute le cas aussi de l’Italien qui se cache derrière TALV. La formation vient de sortir son troisième album, et c’est du NORTT tout craché. Andrea, l’unique membre, devrait donc être lui aussi en train de trépigner de plaisir en attendant le Père Noël. Ou alors au contraire se dire que si le maître revient, il ne va plus avoir trop de place dans le paysage du black doom déprimant. Ah bah oui,il s'est engouffré dans une brèche, il y avait effectivement un vide énorme laissé par NORTT. Maintenant, avec ce retour, la copie n'est plus vraiment nécessaire !?



Pas d'accord. Déjà, je me dis que l’avantage de cet Entering a Timeless Winter, c’est qu’il est d’un niveau suffisant pour me consoler si NORTT revient avec de la daube. Les 4 pistes qu’il contient ont un esprit tellement proche du Danois : rythmes lents, des titres qui avancent très doucement, une voix hantée qui vole au dessus de paysages désertiques... Et le temps qui s’arrête surtout. 4 pistes, mais étirées, Entre 8 et 14 minutes. On ne s’en rend pas compte, ça passe tout seul. Donc NORTT peut bien être devenu un groupe de folk dansante, je m'en foutrais et n'aurais plus qu'à gommer le nom de TALV sur son album et le remplacer par NORTT. J'y croirai !



Ah, il y a tout de même une 5ème piste, plus courte, de 4 minutes, et qui est en fait une reprise. Pas de NORTT, TALV n’est pas allé aussi loin dans l’hommage. C’est Winterreise de COLDWORLD, un autre groupe fort joyeux qui a marqué son monde. L’original se trouve sur Melancholie2. Rien d’autre à signaler. L’album est bon à condition d’accepter les groupes influencés par d’autres. Moi, je suis toujours bon public et apprécié de regoûter au genre avant que le vrai NORTT revienne...

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2017 - A Sad Sadness Song Black doom à la NORTT notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Talv

Black doom à la NORTT - 2012 - Italie

nouveaute A paraître le 3 Novembre 2017

écoutez An Eternal Snowfall Will Come

tracklist 01. Dreaming a Funeral in Another Life 02. A Sad Moon Concealed by Pines 03. An Eternal Snowfall Will Come 04. Sidereal Hypothermia 05. Winterreise (Coldworld cover)

Durée : 43:58