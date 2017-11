Chroniques » Iron Age - The Saga Demos Chronique The Saga Demos (Démo)

Si vous avez été étudiant à Austin au début de ce siècle, il est fort probable que vous avez entendu parler de IRON AGE. Si vous êtiez un peu branché musiques extrême, il est même possible que vous les ayez vu jouer sur scène. L'expérience était, parait-il, mémorable, car le groupe et son "possee" venaient là pour tout casser, poussant le public dans ses ultimes retranchements en termes de violence. A ses débuts et en live, IRON AGE était un groupe de Hardcore pur jus, comme l'atteste le plus beau souvenir de cette époque, leur premier album Constant Struggle (2006). Groupe étudiant, par nature instable, IRON AGE a vu défiler pas mal de musiciens autour de son pilier et fondateur, le vocaliste Jason Tarpey. C'est à ce dernier, féru de littérature fantastique et notamment de H.P Lovecraft, qu'on doit les thématiques et lyrics de leur deuxième LP, The Sleeping Eye et son exceptionnel morceau titre : violence du chant Hardcore, agressivité d'une rythmique bien Thrash et complexité de la compo. IRON AGE opère sur ce deuxième album une transition douce du Hardcore / Crossover Thrash des origines, encore bien présent sur la face A et sur la face B, une musique plus expressive, riche et atmosphérique, Doom. Si le groupe avait poursuivi sur sa lancée, il aurait pu faire une troisième album franchement Doom qui aurait fermé le triptyque, mais malheureusement, ils ont splité en 2011, alors qu'ils travaillaient sur ce troisième album, laissant juste à leurs fans un aperçu de ce disque dans la démo The Saga Demos.



L'écart entre Constant Struggle et The Saga Demos est tel qu'il est difficile d'imaginer que les deux disques soient l'oeuvre d'un même groupe et que à peine cinq ans les séparent. Le premier est un bon disque de Hardcore, mais plutôt classique dans son genre. Le second pourrait servir de bande originale à Conan le Barbare. Je vous le concède, je suis influencé par l'artwork épique de la version K7 et du booklet, mais cette illustration est vraiment pile-poil dans le ton du disque. Un disque qui commence là où The Sleeping Eye se termine. L'ambiance musicale est la même : les tempi sont ralentis et la voix de Jason Tarpey prend des accents Black Metal avec un screaming strident et inquiétant. La batterie pèse des tonnes et la guitare envoie des riffs bien Thrash et des soli d'anthologie dès qu'elle a un peu de champ libre. Il est vraiment bien loin le HxC énervé de "violator" ! En deux compos de sept minutes, IRON AGE vous fait voyager très loin. C'est une musique qui envoûte, qui emporte et qui élève, mais c'est aussi une musique qui évite la complaisance et l'ennui qui en est souvent le corollaire. The Saga Demos a beau n'être qu'une démo, le son est très travaillé, avec de beaux arrangements, de discrètes napes de clavier, un écho fin. C'est dense sans être indigeste.



Avant d'exploser en vol, le gang a sorti cette démo en version K7 (250 copies éditées par le label Cyclopean Records) et surtout en 45 tours souple, accompagné d'un booklet richement garni en illustrations épiques (300 copies). Heureusement, le disque est également disponible sur Youtube et je vous invite à copier rapidement cette rareté avec que le groupe, en phase de reformation, ne décide de la retirer de la plateforme pour, soyons fous, publier ce fameux troisième album dont The Saga Demos n'est que le prologue.

2011 - Autoproduction Doom Epique notes Chroniqueur : 4.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Iron Age

Doom Epique - 2004 - Etats-Unis

écoutez The Saga Demos - Full EP

tracklist 01. Riddle Of The Sky (07:55) 02. Join The Wind (07:35)

Durée : 15:30

line up Jason Tarpey / Chant, Claviers

