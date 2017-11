Chroniques » King Bee - All Seing Eye Chronique All Seing Eye (EP)

Voici un projet rondement mené. En octobre 2017, le duo Britannique KING BEE est entré au Cro's Nest Studio de Purley, Croydon pour enregistrer son EP All Seing Eye. Pas de chichis ni de frou-frous. C'est enregistré live avec juste un peu d'overdub sur la guitare et quelques bouts de chant. Mais le gros du projet est un pur et authentique jam entre deux potes de Brighton. Puisqu'ils n'ont pas l'intention de faire dans la fioriture, le disque est produit et mixé rapidement, on lui colle un artwork mystique et on envoie le jus moins d'un mois après la captation en studio. Envoyez , c'est pesé, le KING BEE nouveau est arrivé et il s'appelle All Seing Eye. Il y a un album de KLONE qui s'appelle aussi comme cela mais il n'a strictement rien à voir avec le Stoner / Doom distillé par les Angliches.



Là, on parle d'un bout de gras bien dur, épais et qui tâche les doigts. Vous connaissez d'ailleurs les ingrédients par coeur : de la guitare saturée à mort, une batterie organique au possible, un chant gouailleur, un peu Punk. Pour couronner le tout, du fuzz, du fuzz et encore du fuzz.



En quinze petites minutes, tout est dit, et si l'envie vous prend d'appuyer sur replay, faites-vous plaisir. C'est sans risque, moins calorique qu'une pinte de London Ale, moins chargé en cholesterol qu'un fish and chips, mais tout aussi purement britannique, comme si l'air saturé et la bise marine de Brighton dont sont originaires les deux loustics avaient imprégné leur musique. Car pour moi, cette musique, toute Stoner qu'elle soit, elle a des accents Pub Rock. Je vois bien le gang se produire sur la petite scène d'un pub crasseux, sous la chiche lumière d'un spot anémique, essayant de couvrir de sa musique épaisse les voix tout aussi épaisse des clients bourrés.



KING BEE, ce n'est pas de la musique compliquée ou innovante, mais cette sincérité, ce son organique, ça fait du bien par où ça passe.

