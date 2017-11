Chroniques » Uttertomb - Necrocentrism: The Necrocentrist Chronique Necrocentrism: The Necrocentrist (EP)

On vous bassine suffisamment avec la scène chilienne pour que vous sachiez que ça envoie sévère là-bas. Eh bien, vous savez quoi? C'est pas fini! Devinez d'où vient Uttertomb? Eh ouais, de Santiago! Avec des membres de Death Vomit et Putrid Evocation, entre autres. Son origine a beaucoup fait pour que je m'intéresse au combo que je ne connaissais du tout avant. Le logo aussi, bien crado et old-school surplombé par une sorte d'œil ou je ne sais quoi. La pochette occulte et intriguante d'Alonso Wiltschek, qui joue dans Violent Scum avec un des membres d'Uttertomb, n'y a pas non plus été étranger, tout comme le label Apocalyptic Productions (Totten Korps, Praise The Flame, Rotten Tomb, Coffin Curse...) ainsi que le nom du groupe et le titre de l'opus qui sentaient bon la caverne humide. Ce nouvel EP du quatuor formé en 2009, Necrocentrism: The Necrocentrist, avait ainsi tout pour me plaire.



Enfin EP, c'est vite dit. Il ne comporte que six morceaux dont une introduction instrumentale mais l'ensemble affiche tout de même trente-quatre minutes au compteur, une durée plutôt atteinte par des full-lengths d'habitude. Uttertomb ne se fout pas de notre gueule! Musicalement non plus d'ailleurs car ce Necrocentrism: The Necrocentrist tient bien les promesses qui m'ont poussé à sa découverte. Sans surprise, on a affaire à du death metal old-school sombre et caverneux. Incantation vient forcément à l'esprit. On pense aussi à des groupes dark et occultes plus récents comme Grave Miasma. Uttertomb se place donc dans l'air du temps et ne fait pas preuve d'une originalité incroyable, ce type death metal étant sur-représenté ces dernières années. Le début du titre d'ouverture "Venomous Fesh Rain" à base de samples de pluie et de tonnerre l'atteste dès les premières secondes. Pas grave me concernant tant que le groupe se démarque par un talent supérieur, ce petit quelque chose en plus difficile à expliquer mais que l'on sent bien quand il est là. C'est le cas ici grâce à la qualité des riffs, des solos et de l'atmosphère. L'EP présente deux types de morceaux. Des titres courts, directs et efficaces (l'intro type montée en puissance "Venomous Flesh Rain" puis "Choking Casket" et "Swallowed By Graves") qui restent cela dit plutôt variés en termes de rythmique puisque Uttertomb nous propose à la fois du doomy plombé, du mid-tempo, du thrashy (tchouka-tchouka!) et même pas mal de blasts féroces. Les autres pistes, "Ascension Ritual" et l'excellent duo final "Necrological Fascination" / "The Necrocentrist" (oui, ça en fait du nécro!) qui prend plus de la moitié du temps, offrent le même type de grand écart entre du down-tempo et des gros blast-beats bestiaux mais développent davantage l'ambiance sur des séquences lentes plus longues. La dernière partie de "Necrological Fascination" sur cette mélodie mélancolique lancinante s'avère d'ailleurs le meilleur passage de l'œuvre, la plus "originale", qui donne un certain cachet à la formation sud-américaine. Le contraste entre la première partie "tranquille" et la seconde vénère à mort fait aussi son petit effet sur "The Necrocentrist". Cette alternance fonctionne toujours très bien, surtout quand derrière les riffs suivent. Rien d'innovant, on est dans le tremolo dark classique du death metal, mais Uttertomb s'y prend très bien. Il n'y a guère que "Choking Casket" qui montre un visage un peu trop banal et générique quoique loin d'être mauvais. Uttertomb s'en sort bien dans à peu près tous les compartiments en fait. On peut aussi évoquer ces solos et leads bien fichus (bon feeling mélodique) et surtout l'atmosphère, un des gros points forts de ce Necrocentrism: The Necrocentrist. Grâce aux riffs fuligineux et aux mélodies obscures mis en valeur par une production parfaite pour le style mais aussi grâce à ce chant d'outre-tombe doté de pas mal de réverbération qui amplifie le côté grotte profonde où se pratiquent des cultes préhistoriques comme sur l'artwork. Certains timbres plus hallucinatoires et scandés ou des murmures angoissants ("Ascension Ritual") font aussi le job question ambiance printanière. On rajoutera un peu de basse qui se fait entendre à quelques occasions ainsi que les éternels larsens et harmoniques sifflées, heureusement pas trop utilisés car vite soûlants. Mieux, les quelques notes d'acoustique de "Ascension Ritual" et surtout "The Necrocentrist" qui contribuent à la fois au climat de la musique et à la variation du jeu. Et puisque l'on parle de variation, difficile de ne pas ressentir certaines influences black metal chez Uttertomb. Il est vrai que lorsque l'on pratique un death metal aussi charbonneux, le meilleur ennemi n'est jamais loin. Les blasts et le riff bestial jouissif à 5'44 sur "The Necrocentrist", qui décidément propose plein de choses savoureuses, c'est carrément du Archgoat!



Voilà encore une belle découverte en provenance du Chili, terre lointaine fertile en monstruosités obscures. Uttertomb n'offre rien de vraiment nouveau dans son death metal funeste et sinistre d'obédience Incantation, Grave Miasma et compagnie et pourtant son Necrocentrism: The Necrocentrist a su me convaincre qu'il faut suivre avec attention la suite des événements.. Pourquoi pas bientôt un full-length après 3 EPs, une démo et un split, d'autant que toutes les compositions sauf "The Necrocentrist", seul vrai nouveau morceau, figuraient déjà sur un EP de 2012 dont celui-ci n'est en fait qu'un réenregistrement. C'est que les Sud-Américains possèdent ce petit truc en plus qui fait la différence. Des riffs à la noirceur prenante, de bonnes idées de mélodies ténébreuses, une ambiance caverneuse immersive, une diversité de rythmes empêchant l'ennui et une brutalité des plus efficaces, tout ça fait de Necrocentrism: The Necrocentrist une sortie inspirée qui ne manquera pas d'accrocher l'oreille des amateurs de ce type de dark death metal à l'ancienne malgré la profusion de l'offre. Les Chiliens n'en ont décidément pas fini de déverser leur bile sur la scène. Et ne bougez pas, j'en ai encore quelques autres sous le coude.

2017 - Apocalyptic Productions Death Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : (1) 4/5 Webzines : (3) 3.71/5

plus d'infos sur Uttertomb

Death Metal - 2009 - Chili

écoutez The Necrocentrist

Écoute intégrale

tracklist 01. Venomous Flesh Rain (3:07) 02. Ascension Ritual (06:26) 03. Choking Casket (03:37) 04. Swallowed By Graves (03:40) 05. Necrological Fascination (08:46) 06. The Necrocentrist (09:06)

Durée : 34:42

line up SS / Guitare Lead et Chant

JG / Guitare Rythmique

RM / Basse

AV / Batterie

parution 16 Mars 2017

thrashothèque 1 personne possède cet album

