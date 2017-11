Chroniques » Black Rainbows - Holy Moon Chronique Holy Moon (EP)

S'il fallait résumer la carrière de BLACK RAINBOWS à un disque, je choisirais sans doute l'EP Holy Moon. C'est en effet avec ce très long petit disque que le trio de Stoner transalpin a entamé sa mutation vers un Space Rock / Heavy Psych beaucoup plus original et inspiré que le Stoner de leurs débuts.



Le groupe est fondé en 2005 à Rome par Gabriele Fiori (guitare, chant). Le line up originel fait long feu dès 2006, seul restant aux commandes Gabrielle Fiori (le combo s'illustre d'ailleurs par un turnover hallucinant côté basse et batterie). Les trois premiers albums, Twilight In The Desert (2007), Carmino Diablo (2010) et Supermothafuzzalicious!! (2011), de facture assez classique, n'ont jamais vraiment retenu mon attention. Jusque là, je considérais BLACK RAINBOWS comme un groupe de Stoner de plus et sans plus. Mais en 2012, les choses se mettent à changer. C'est d'abord dans un split enregistré cette année là avec FARFLUNG que BLACK RAINBOWS teste son nouveau concept avant de le confirmer dans l'EP Holy Moon puis dans les deux albums suivants : Hawkdope (2015) et Stellar Prophecy (2016). Ces nouvelles compos sont beaucoup plus psychédéliques et atmosphériques que les précédents travaux, même si le gang n'abandonne pas complètement les morceaux de Stoner agressif et brefs, lesquels marquent d'agréables respiration dans des tracklist qui, si elles n'étaient constituées que de grosses pièces seraient bien indigestes. C'est ainsi que l'EP Holy Moon alterne des morceaux instrumentaux longs et travaillés ("Holy Moon", "Shakra Temple") et des brûlots Rock bien rentre-dedans ("Monster Of The Highway", "The Hunter"). Sur les premiers, BLACK RAINBOWS. utilise des samples, des bruits synthétiques et des inserts externes comme un cours magistral sur la conquête spatiale sur "Holy Moon" et des chants bouddhistes sur "Chakra Temple", cette toile de fonds sert de support au trio pour tisser ses compos. C'est surtout Gabriele Fiori qui tire son épingle du jeu avec des partitions de guitare particulièrement travaillées et c'est le même Gabriele Fiori qui passe des heures en studio à peaufiner ses arrangements, donnant aux disques de BLACK RAINBOWS une texture particulière, bien plus intéressante que les performances live des Italiens.



La tracklist s'achève sur une cover du "Black To Comm" de MC5 qui fait la synthèse entre le versant Rock et le versant Psychédélique développés dans les morceaux précédents. Avec ses douze minutes au compteur, c'est une pièce qui demande un peu de temps et n'apporte pas forcément grand chose au propos, l'essentiel étant pour moi dans les autres pistes de cette généreuse galette.

