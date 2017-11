Chroniques » Venere - Venere Chronique Venere (Démo)

"VENERE est un groupe pas vraiment Thrash ni Death et encore moins Black né en 2016 dans une vallée Cévenole et qui tente de sortir la tête des ronces."



Ils sont bien sympa, alors on va leur donner un petit coup de pouce. Et puis, un groupe qui se définit par ce qu'il n'est pas, ça nous change des gangs qui revendiquent le plus d'étiquettes possible pour essayer de ratisser large. En outre, vous admettrez que les vallées Cévenoles sont un peu sous représentées sur Thrasho. Il y a bien de l'activité vers Montpellier, mais quand on quitte la riante plaine côtière pour s'aventurer dans les montagnes, c'est la misère. Je ne sais pas si vous y avez déjà posé un bout de ranger, mais les Cévennes, c'est beau mais c'est rude. Des paysages taillés à la serpe, des garrigues infranchissables, un climat extrême : torride l'été, glacial l'hiver, pluvieux le reste du temps. Les habitants là-bas, sont des montagnards au caractère ombrageux. Ils ne se révèlent pas au premier venu et donnent au touriste égaré l'impression qu'il n'est pas, mais alors pas du tout le bienvenu. Oui, vraiment, la seule once de douceur des Cévennes, c'est l'oignon doux des Cévennes.



Il ne faut donc pas s'étonner que VENERE, power trio Cévenol, ne fasse ni dans le bal musette, ni dans le rnb sirupeux mais dans le brut de décoffrage d'un Hardcore avec beaucoup de Punk dedans et un peu de Metal pour faire bonne mesure. Les trois chansons de leur démo parue au printemps 2017 l'attestent : VENERE, c'est de l'énergie (j'aurais pu faire une punchline facile avec un jeu de mot sur le nom du groupe, mais je la laisse à nos amis de Horn's Up).



Trois chansons toute en énergie, en urgence et en effet de blast. C'est de la musique qui sent la sueur du pit, les petites salles de trente places où la scène au ras du sol sert de plateforme de lancement aux spectateurs qui font la queue pour faire un stage diving. Du coup, ça joue vite tant qu'il y a de la place, de l'électricité et des mecs debout pour mettre le feu. C'est tout ce qu'on ressent sur "Human Life", l'ouverture des hostilités. Cela se confirme sur "Red Handed", tout aussi rapide et pressé, comme si le disque passait en accéléré, avec un chant grogné bas du front. Le troisième morceau est d'une autre nature, un beat moins rapide, une alternance de chant clair et grognés et une guitare bien Punk.



Enregistré et mixé au Conkrete Studio, le disque n'a pas l'énergie du groupe en live mais il donne néanmoins un aperçu honnête de VENERE. A suivre.

