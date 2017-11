Chroniques » Air Raid - Across The Line Chronique Across The Line

Clairement, Across The Line ne vaut pas l'excellent Dans ma longue liste 2017, j'avais bien pris soin de cocher Air Raid. Les Suédois, que je ne connaissais pas alors, m'avaient fait forte impression en 2014 avec leur deuxième album Point Of Impact , atterrissant tout droit dans mes meilleures découvertes de l'année catégorie heavy qui balance. Autant dire que ce nouvel opus intituléet paru fin septembre chez High Roller Records était particulièrement attendu de mon côté. Craint aussi, car le départ de l'excellent chanteur Arthur W Andersson, un des grands artisans du succès de Point Of Impact , m'avait grandement déçu. Son remplaçant, Fredrik Werner, avait ainsi la lourde tâche de faire oublier son talentueux prédécesseur.Et il est évident que ce changement a eu du mal à passer lors des premières écoutes. La différence flagrante entre les deux frontmen saute aux oreilles, Werner possédant un timbre plus grave qu'Andersson. Si bien que cela devient tout de suite la première chose que l'on retient, reléguant le reste au second plan. Il a ainsi fallu s'habituer à ne plus entendre les envolées aiguës jouissives de ce dernier, un des gros points forts de Point Of Impact . Autant dire que j'ai été d'emblée déçu. Une vraie déception mais qui s'est heureusement atténuée par la suite. Car force est de reconnaître que Werner se révèle tout de même un très bon chanteur. S'il manque d'intonations haut perchées comme j'adore, il a d'autres qualités à faire valoir. À commencer par la puissance ainsi qu'un bon feeling pour les rythmiques pêchues et les mélodies catchies. Preuve en est avec les couplets entraînants qui portent bien les morceaux et les refrains efficaces faciles à retenir, en premier lieux ceux de l'opener énergique "Hold The Flame", du tube "Aiming For The Sky", de l'anti-love song "Cold As Ice", de la nostalgique "Northern Light", le meilleur morceau du disque, ou encore de "Black Dawn" qui clôt l'opus sur une note plus triste et sombre réussie. On peut par contre passer sur "Raid Or Die" et ses chœurs faiblards.Voilà pour la partie chant. Quant à la musique en elle-même, j'avoue avoir aussi été un peu déçu au début. Peut-être la conséquence du chant qui a demandé un temps d'adaptation. Je n'ai pas retrouvé autant d'inspiration que sur Point Of Impact aux premières écoutes. Puis, une fois le nouveau chanteur digéré, la déception s'est là aussi adoucie. Si dans l'ensemblese révèle effectivement moins flamboyant que son grand frère, il garde un niveau tout à fait satisfaisant. Air Raid ne change pas de cap et reste sur ce heavy metal burné années 1980 entre Judas Priest et Riot. Le riffing se fait pas mal couillu, souvent assez speed et donc très efficace (dès le début du titre d'ouverture "Hold The Flame", "Aiming For The Sky", l'accélération de "Cold As Ice" à 0'46, "Entering The Zone Zero", "Hell And Back", "Raid Or Die"), quand ce n'est pas du mid-tempo qui l'est tout autant (démarrage pêchu de "Line Of Danger", "Northern Light", "Black Dawn"). Là-dessus, les Scandinaves, qui accueillent un nouveau second guitariste en la personne de Magnus Mild, apposent leur feeling mélodique et leur maîtrise technique de haute volée qui apportent beaucoup aux compositions. Dans les riffs bien sûr mais aussi beaucoup de petites leads très agréables (miam l'intro à la basse de "Northern Light" rejoint par une lead mélodique savoureuse!) et de bons solos surtout, sur "Line Of Danger", le titre le plus négligeable du disque qui se rattrape bien à ce niveau, "Aiming For The Sky" (2'15), l'instrumental "Entering The Zone Zero" qui les enchaîne avec brio, "Hell And Back" (2'12), "Northern Light (1'14, 2'37, 2'58 et 4'10 l'un des plus aboutis), "Raid Or Die" (2'40, 3'14) et "Black Dawn" (2'51).Clairement,ne vaut pas l'excellent Point Of Impact qui m'avait permis de découvrir Air Raid. Les morceaux s'avèrent un peu moins passionnants et le nouveau chanteur, bien que talentueux, ne réussit pas à faire oublier le précédent dont le timbre plus aigu me plaisait davantage. Il manque aussi un peu de folie dans tout ça. Il y a donc logiquement une pointe de déception car j'attendais plus d'un groupe qui m'avait mis une grosse claque en 2014. Cela ne reste cependant qu'une pointe car ce troisième opus des Suédois est loin d'être mauvais. Il est même souvent très bon. Fort bien produit, il offre tout ce qu'il faut pour plaire à l'amateur de heavy metal, entre les riffs et les mélodies efficaces, les rythmiques énergiques, les solos inspirés et les lignes de chant catchies, sans oublier cette pochette clichée bien old-school comme on les aime. Confirmant ainsi que Air Raid fait quand même toujours partie du haut du panier en matière de revival heavy.

