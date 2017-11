Chroniques » Havukruunu - Kelle surut soi Chronique Kelle surut soi

On n’a pas idée de s’appeler HAVUKRUUNU… Bon, on a vu plus dur encore à retenir comme nom de groupe, mais j’avoue en être encore à confirmer l’orthographe avant de l’écrire. J’ai enfin réussi alors je peux me lancer dans la chro de cette formation tenue par une tête pensante : Stefan, accompagné de Noitavalo, batteur exécutant.



Et si je me suis penché sur ces Finlandais, c’est parce que j’ai en entendu beaucoup de bien à gauche et à droite. J’ai été un peu long à l’acquérir, mais j’ai profité d’une commande auprès du label, Naturmacht, pour enfin l’essayer. Un label qui propose généralement des groupes très consciencieux, carrés mais efficaces. Et là encore, même la production sonne légèrement étouffée, les ambiances sont très soignées tout le long des 50 minutes de ces 8 pistes. Un seule comparaison va permettre d’éviter des tartines de paragraphes explicatifs : MOONSORROW.



Ah si ! HAVUKRUUNU a beaucoup de son grand frère. À commencer par la nationalité. La langue aussi. Alors que beaucoup choisissent l’anglais, ils ont opté pour le finlandais. Les titres des pistes le confirment : « Vainajain Valo » (Lumière du phare), « Myrskynkutsuja » (Invitation de la tempête), « Noidanhauta » (La pierre tombale de la tempête)… Ensuite, et c’est même le principal, la musique a la bonne odeur des premiers albums de la famille Sorvali. C’est un black metal pagan sobre, épique et mature très entraînant.



Les morceaux de ce deuxième album savent mêler la fougue aux instants plus contemplatifs, et intègrent du pagan de papa. Pas des envolées claires qui donnent envie de danser, mais de réelles invitations à un monde lointain, empreint d’une légère mélancolie. Ainsi on trouve les inévitables, mais délicieux, guitares acoustiques, vocaux clairs utilisés en chœurs, clavier en toile de fond. Mais je le martèle à nouveau, tout cela sert les ambiances et ne vient pas voler toute l’attention. C’est un groupe qui a saisi un bel équilibre, qui plaît pour son mélange réussi. Il prend même quelques accents à la FORTERESSE par moments, dans ces accélérations galopantes doublées de riffs accrocheurs.



Ceux qui n’ont pas encore jeté une oreille dessus sont priés de vite réparer cette erreur, il y a un album costaud à se mettre dans les oreilles.

2017 - Naturmacht Productions Pagan Black Metal notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (5) 8.2/10

Pagan Black Metal - 2013 - Finlande

tracklist 01. Jo näkyvi pohjan portit 02. Vainovalkeat 03. Noidanhauta 04. Vainajain valo 05. Vaeltaja 06. Myrskynkutsuja 07. Verikuu 08. Kelle surut soi

Durée : 51:34

parution 29 Avril 2017

