A Thrasho, on a organisé un challenge entre chroniqueurs à celui qui dénicherait le disque le plus court de l'année et je pense que c'est moi qui emporte la queue du Mickey, car avec ses deux minutes et des poussières, l'oeuvre conceptuelle de EMBITTERED SPUNK CADAVER va être difficile à challenger.

S'il sortait sur un vinyle, il n'occuperait même pas la face A d'un 45 tours! Vous risquez donc de passer plus de temps à lire ma chronique qu'à écouter le disque sur lequel elle porte !



Le disque. Certains diront que c'est un bien grand mot pour ces cent vingt cinq secondes de sons hachés, synthétiques et torturés que le groupe décrit comme l'expression de l'hystérie, la rage, la folie et le constat d'une injustice perçue par l'antagoniste durant sa dernière heure à vivre avant que sa vaine existence à laquelle il s'épuise à trouver un sens soit effacée par un phénomène extra-planétaire ("Summoning a Fucking Demon to Pull Your Teeth Out Through The Front of Your Lips"). Et comme l'ultime moment de la même personne quand elle est sacrifiée par son meilleur ami ou son aimé qui essaye ainsi de profiter d'un instant d'existence en plus, effort tout à fait vain puisqu'il meurt en même temps que le reste de l'humanité, son égoïsme n'étant pas récompensé ("Violently Betrayed By your loved One"). EMBITTERED SPUNK CADAVER précise que ce scénario n'est pas statique (autrement dit, vous pouvez l'interpréter autrement) mais que les clés de lecture essentielles en sont l'émotion et la trahison.



Bon, il faut bien reconnaître que musicalement, ça ne casse pas des briques. Les deux morceaux pourraient faire une intro et une outro correctes pour un concept album, mais deux pistes assez similairement construites où un beat profond est ponctué par un riff lointain et des cris gutturaux, c'est un petit peu trop conceptuel et/ou abstrait pour être qualifié de disque. Est-ce une énorme arnaque, du foutage de gueule intégral, un gimmick pour faire le buzz ou bien une expression d'art conceptuel pas vraiment évidente à comprendre, pas vraiment agréable à écouter, mais signifiante en soi ? C'est à vous de juger selon votre sensibilité et votre humeur. Pour ma part, j'y vois un gadget un peu vain.



Épuise par une telle charge de créativité brute, le groupe a splité sitôt son unique et ultime effort publié. Ce qui me rappelle cette planche de Gaston Lagaffe où l'automate à bilboquet se saborde parce qu'il réalise qu'il n'a aucune utilité!

2017 - Autoproduction Metal Expérimental / Darkwave

nouveaute A paraître le 12 Décembre 2017

tracklist 01. Summoning a Fucking Demon to Pull Your Teeth Out Through The Front of Your Lips (00:46) 02. Violently Betrayed By your loved One (01:19)

Durée : 02:05