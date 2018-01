Chroniques » Assorted Heap - Mindwaves Chronique Mindwaves

Mindwaves, celui-ci paraît en 1992 et ne fait état d’aucun changement particulier en matière de line-up ou de label. On constate néanmoins avec plaisir qu’Assorted Head a fait appel pour l’occasion à un autre illustrateur afin de réaliser l’artwork de ce deuxième album. Bien que le résultat ne soit pas sans rappeler très largement le travail d’H.R. Giger, difficile de ne pas le préférer à celui de



Naturellement remasterisé pour l’occasion, cette réédition de Mindwaves se voit également accompagnée de quelques titres live enregistrés l’année de sa sortie durant la tournée "Swing Of The Axe Tour". Quatre titres bonus qui portent ainsi à treize le nombre de morceaux présents sur cette réédition affichant tout juste une heure de Death/Thrash à l’ancienne. Bien entendu, le livret a également été revisité pour l’occasion avec quelques textes et autres photos d’époque. Une réédition fidèle à la version originale (pas de digipack, pas de nouvel artwork) qui devrait une fois de plus ravir les amateurs de vieilleries oubliées et sous-estimées.



Pour ce deuxième album, les Allemands reprennent le chemin du Dust Music Studio sous la houlette d’une partie de l’équipe ayant travaillé sur

Désormais plus nombreuses et marquées ("Coloured Eyes", "Holy Ground", "What I Confess", "Mindwaves", "Dealing With Dilemma", "Cardinal Sin"...), les séquences mid-tempo de Mindwaves se conjuguent à des passages dans l’ensemble légèrement moins soutenus qu’auparavant (du tchouka-tchouka efficace et entraînant mais dans l’ensemble relativement pépère). Une sensible baisse de régime qui, sans nécessairement nuire à la musique d’Assorted Heap, va faire de ce deuxième album un disque forcément un peu moins percutant que son grand frère. Ainsi fait, les Allemands mettent l’accent sur le côté Death Metal de leur musique comme l’atteste d’ailleurs la voix désormais plus grave et profonde de Dirk Schiemann.

Moins agressif et plus lourd qu’auparavant, le Death/Thrash d’Assorted Heap se fait également plus mélodique. Ainsi, comme beaucoup d’autres groupes au début des années 90, les Allemands ont découvert les joies du synthétiseur. Celui-ci se retrouve utilisé un peu à toutes les sauces mais heureusement toujours avec parcimonie. De quoi esquisser un petit rictus à l’écoute de ces sonorités aujourd’hui désuètes sans avoir envie de passer son chemin pour autant ("Coloured Eyes" à 0:12, "Holy Ground" à 0:43, l’introduction et la conclusion de "What I Confess", le début de "Mindwaves", "Dealing With Dilemma" à 0:38, les grandiloquentes premières mesures d’"Artifical Intelligence" et ces cordes (frottées et frappées) synthétiques façon Opéra de Paris). Outre ce synthétiseur d’un autre temps, le travail sur les guitares va également dans ce sens avec quelques passages particulièrement mélodiques : "Coloured Eyes" à 3:15 avec ce spoken word et cette guitare au son très neutre, "What I Confess" et ses allures de Power Ballad qui aurait presque pu trouver place sur le dernier album de Secrets Of The Moon, le break de « Dealing With Dilemma" à 1:58, la longue introduction d’"Artificial Intelligence"...



Pour ce qui est des quelques titres live, je passe mon tour. Je ne suis pas spécialement client de l'exercice sur disque et comme vous vous en doutez, le son n'est pas folichon. Et dans la mesure où il n'y a là aucun inédit, autant ne pas m'y attarder...



Adepte depuis ses débuts en 1987 d’un Death/Thrash efficace et sans prétention, Assorted Heap propose avec Mindwaves un deuxième album un petit peu moins réussi que son prédécesseur. La faute à une petite baisse de régime et quelques moments relativement quelconques (notamment sur le titre qui a donné son nom à ce deuxième album). On lui préférera ainsi Mindwaves n’est pas non plus avare en matière d’accélérations burnées et de séquences thrashisantes dignes de ce nom. Paru, je vous le rappelle, en 1992, c’est surtout l’album d’un groupe désireux de tirer son épingle du jeu à une période où le Death et surtout le Thrash n’avaient déjà plus vraiment la côte. Effectivement, cet ultime album est plus modéré dans son propos, plus mélodique aussi (avec ce synthétiseur aux sonorités aujourd’hui dépassées) mais je suis sûr qu’il saura trouver grâce auprès des amateurs de pépites oubliées de l’époque. 