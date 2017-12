Chroniques » Eldamar - A Dark Forgotten Past Chronique A Dark Forgotten Past

Alors, dis-moi maintenant. Combien de temps as-tu tenu ? Tu as scrollé directement jusqu’ici sans t’atarder sur ces belles images ? Bien tu peux arrêter de lire la chronique, la musique que tu vas trouver chez ELDAMAR ne te conviendra pas. Parce que même si leur pochette est beaucoup plus réussie, avec ce torrent forestier du plus bel effet, la musique elle, c’est un champ de fleurs. Et même si tu es resté attentif sur les photos proposées, tu as tenu 52 minutes ? C’est le temps que dure A Dark Forgotten Past. Pas Dark du tout d’ailleurs... C’est du joli, c’est du propre, c’est de l’arc-en-ciel en 7 morceaux. Comme le nombre de ses couleurs, comme par hasard...



Et c’est encore plus épuré, simple, accessible et innocent que le premier album. Attention, je n’ai rien contre la beauté, la douceur, la sensibilité dans le black metal, ou ailleurs d’ailleurs, mais le principal souci c’est qu’ici c’est fait sans grande originalité, et avec surtout une redondance aberrante. La musique est principalement faite avec une machine, quelques guitares se font timidement entendre, et c’est une voix féminine qui est majoritaire. Mais celle-ci ne chante pas des paroles. A chaque piste elle fait des « aaaaaah laaa laaa laaaaaa, aaaaah, aaaaaaaaaaaaaah aah laaaaaa ». Et une voix black vient parfois, et vraiment parfois uniquement, l’épauler.

2017 - Northern Silence Productions (Black Metal) Atmosphérique / ambient notes Chroniqueur : 6 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Eldamar

(Black Metal) Atmosphérique / ambient - 2015 - Norvège

nouveaute A paraître le 1 Décembre 2017

tracklist 01. Return of Darkness 02. Another Journey Begins 03. In Search for New Wisdom 04. A Secret by the Branches 05. Ancient Sorcery 06. The Passing 07. New Understanding

Durée : 52:00

voir aussi Eldamar

The Force of the Ancient Land

2016 - Northern Silence Productions

