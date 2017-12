Chroniques » Aosoth - V: The Inside Scriptures Chronique V: The Inside Scriptures

Lorsqu’il m’avait été donné de chroniquer, dans d’autres colonnes, leur avant-dernier album (IV – An Arrow in Heart), j’avais souligné à quel point Aosoth pouvait être agaçant. Délicat à chroniquer. Les passages magiques côtoyant les ponts les plus mollassons. Les accélérations divines frayant côte à côte avec les arrangements et les ambiances bateau. Ce V – The Inside Scriptures va-t-il changer la donne ?



D’abord, il convient de noter la surprise due à une première écoute « flottante ». Ce V n’est pas la suite de IV. Il s’inscrit plutôt, selon moi, d’un strict point de vue stylistique, dans la veine de III – Violence and Variations. A Heart to Judge, qui introduit le disque par de jolis samples lointains de cloches et un riffing mélodieux, rend immédiatement compte de la griffe Aosoth. D’autant que ce riffing accélère très rapidement pour devenir fougueux, chaotique, un brin déstructuré mais toujours maîtrisé. J’avais avancé la comparaison avec DSO, je la maintiens. On retrouve ici ces ambiances un peu folles, très chaotiques, des structures très chargées en informations (sur Her Feet upon the Earth, Blooming the Fruits of Blood ou sur Premises of a Miracle également). A la différence près que les mélodies se taillent la part du lion, fondues dans la masse et ondulant tel un serpent (comme sur le très beau Contaminating All Tongues). Comme toujours, la structure est dense, étouffante mais le son, relativement organique, presque moite, la met en valeur sans difficulté (Premises of a Miracle). Ce premier titre de 8 minutes équilibre parfaitement la violence propre au groupe (Silver Dagger and the Breathless Smile), celle que l’on avait omniprésente sur III, avec des ambiances sans doute plus proche de IV (le sample de départ sur Contaminating All Tongues).



Il faut souligner, ensuite, un bien meilleur usage, à mon sens, du mid-tempo, que sur IV. Sur A Heart to Judge ou sur Her Feet upon the Earth, Blooming the Fruits of Blood, par exemple, il aère considérablement les titres – ultra compacts – sans leur faire perdre une once de dynamisme (The Inside Scriptures, sur la fin). Les variations sont nombreuses ; elles enrichissent considérablement certains morceaux en leur offrant des ondulations violentes quasi naturelles, sans cassures inappropriées (Premises of a Miracle, très beau titre, tout en maîtrise, tout en progression subtile).



Enfin, Aosoth ose. Certes, de manière subreptice, mais tout de même. Her Feet upon the Earth, Blooming the Fruits of Blood présente certes des structures proches de DSO, là encore, mais tourne autour d’un riff central entêtant, hypnotisant, tournoyant (sur le pont central de Premises of a Miracle aussi), je ne saurais dire, mais qui capte toute l’attention et qui attire le morceau dans une architecture atypique d’où sortent, ça et là, quelques riffs alambiqués du meilleur effet. Il faut noter, à nouveau, que l’équilibre entre accélérations destructrices et mid-tempo aérien est parfaitement respecté, le morceau offrant un rendu naturel tout à fait excellent. Les arrangements, nombreux, participent de cet équilibre. Tout comme le travail sur les ambiances (The Inside Scriptures et son départ menaçant et subtil à la fois ; sa cassure et son pont vers les 4’50).



Certes, ce V se rapproche davantage, de prime abord, de III mais il ne faut pas s’y tromper. En réalité, c’est plutôt au meilleur du III et du IV que l’on assiste ici. Une véritable synthèse qui démarque Aosoth, le rend plus unique, plus mâture aussi. Le dosage violence / ambiance n’a jamais été aussi bon, aussi juste. Même le chant de MkM, très typé Antaeus sur les précédents efforts du groupe, est ici différent, moins brutal, plus hanté, presque fantomatique tant il est noyé en fond de mix.



Si tu ajoutes à cela un très bel artwork, qui rappelle symboliquement celui de IV, tu as là un très joli produit qui devrait ravir tous les fans de BM orthodoxe racé et carré.

