Chroniques » Sombre Croisade - Balancier des âmes Chronique Balancier des âmes

SOMBRE CROISADE. Le premier,



Et en fait, le groupe toujours composé de Malsain (guitares / batterie) et d’Alrinack (vocaux / basse) nous revient avec ce black metal qui me parle toujours autant. Un black metal emballé mais sombre, avec des mélodies claires qui viennent transpercer le cœur. C’est exactement ça SOMBRE CROISADE. Et chaque piste parvient à faire mouche. Presque à la manière d’un SÜNHOPFER qui aurait forniqué avec SACRIFICIA MORTUORUM. Comment rester de marbre face à cette déferlante inarrêtable de riffs efficaces, de vocaux en français martelés puissamment dans l’esprit ? Moi, je ne peux pas. Je suis transporté par les ambiances fortes de chaque piste. Bon, je peux juste regretter un manque de breaks ou de ralentissements qui auraient pu ajouter des nuances encore plus jouissives, mais je m’y retrouve tout de même très bien, d’autant que « Don ténébreux » commence tranquillement, avec une première minute qui me replonge dans les meilleurs moments de BELENOS période Errances oniriques, et que « Souffles d’ailleurs » a lui aussi toute sa première partie dans un rythme plus sournois. 4 minutes qui installent une certaine froideur mélancolique avant de relancer la machine galopante et de se finir par des mots bien audibles : « Dogme chrétien, détenteur des ridicules prophéties » !



Mentions spéciales d’ailleurs aux paroles - qu’on aurait cependant aimé un poil plus faciles à comprendre – à la pochette, et au livret qui contient les paroles complètes. Bref, un gros travail sur tous les plans cet album. Il me correspond totalement, même si ce ne sera pas le cas de tous, mais voilà, c’est ça la fameuse subjectivité que tout le monde réclame tout le temps. SOMBRE CROISADE, deux albums, deux réussites. Encore un tout petit peu d’amélioration et c’est un classique qui pourrait sortir. Enfin un nouvel album de. Le premier, Litanie au mal , est sorti il y a déjà 5 ans, et j’en avais dit beaucoup de bien sur Thrashocore. Je lui reprochais quelques longueurs, tout en lui collant un 8/10 mérité. En jetant un coup d’ œil à la note de Balancier des âmes, vous comprendrez que je n’ai plus cette critique à lui faire. Finis effectivement les pistes de plus de 9 minutes - certaines allaient même autour du quart d’heure – et bonjour à des morceaux d’une durée idéale, entre 6 et 9 minutes. L’album totalise ainsi 41 minutes, contre 77 pour le précédent.Et en fait, le groupe toujours composé de Malsain (guitares / batterie) et d’Alrinack (vocaux / basse) nous revient avec ce black metal qui me parle toujours autant. Un black metal emballé mais sombre, avec des mélodies claires qui viennent transpercer le cœur. C’est exactement ça. Et chaque piste parvient à faire mouche. Presque à la manière d’unqui aurait forniqué avec. Comment rester de marbre face à cette déferlante inarrêtable de riffs efficaces, de vocaux en français martelés puissamment dans l’esprit ? Moi, je ne peux pas. Je suis transporté par les ambiances fortes de chaque piste. Bon, je peux juste regretter un manque de breaks ou de ralentissements qui auraient pu ajouter des nuances encore plus jouissives, mais je m’y retrouve tout de même très bien, d’autant que « Don ténébreux » commence tranquillement, avec une première minute qui me replonge dans les meilleurs moments depériode, et que « Souffles d’ailleurs » a lui aussi toute sa première partie dans un rythme plus sournois. 4 minutes qui installent une certaine froideur mélancolique avant de relancer la machine galopante et de se finir par des mots bien audibles : « Dogme chrétien, détenteur des ridicules prophéties » !Mentions spéciales d’ailleurs aux paroles - qu’on aurait cependant aimé un poil plus faciles à comprendre – à la pochette, et au livret qui contient les paroles complètes. Bref, un gros travail sur tous les plans cet album. Il me correspond totalement, même si ce ne sera pas le cas de tous, mais voilà, c’est ça la fameuse subjectivité que tout le monde réclame tout le temps., deux albums, deux réussites. Encore un tout petit peu d’amélioration et c’est un classique qui pourrait sortir.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2017 - Pest Records Black Metal Mélodique notes Chroniqueur : 9 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Sombre Croisade

Black Metal Mélodique - 2008 - France

écoutez Balancier des âmes

tracklist 01. Renaissance 02. Balancier des âmes 03. Don ténébreux 04. Midiane 05. Voeux illusoires 06. Souffles d'ailleurs

Durée : 41:22

parution 29 Septembre 2017

voir aussi Sombre Croisade

Litanie au mal

2012 - Mortis Humanae Productions

Essayez aussi Assacrentis

Colossal Destruction

2017 - Anesthetize Productions Fornication

D N hAte

2007 - Rupture Music Catamenia

Location:COLD

2006 - Massacre Records Sacramentum

The Coming Of Chaos

1997 - Century Media Catamenia

Halls Of Frozen North

1998 - Massacre Records