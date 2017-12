Chroniques » Meyhnach - Non Omnis Moriar Chronique Non Omnis Moriar

D’abord faire abstraction. Des Légions Noires, de Mütiilation, du BM en général. Ensuite, ouvrir son esprit. Se laisser surprendre sans chercher à comprendre. Découvrir sans juger. Enfin, tenter d’estimer l’objet.



Meyhnach est le nouveau projet de Meyhna'ch donc, ancien leader de Mütiilation. Un projet dont on pouvait penser, à lire ça et là les pronostics ou les fantasmes des uns et des autres, qu’il avait tout pour aller droit dans le mur : rejet du passé, nouveau départ, nouvelles ambitions, rupture avec ceci, coupure avec cela, bref, le genre de projet qui passe ou qui casse selon l’intensité et la crédibilité des annonces, qui du label, qui de son initiateur. Et, de fait, de coupure, d’éloignement, de rupture, notamment avec le BM, il n’y a pas. La crasse, la mort, la solitude, le désespoir propre au style sont toujours bel et bien présents. Ils ont simplement mutés. Et ce n’est pas vraiment pour le meilleur, hélas.



Alcohonaut Diary et Tarred Orchid, qui ouvrent l’album, en sont les symboles. L’ambiance est sombre, presque glauque. Mais voilà, l’ambiance ne suffit pas. Le son, d’abord, est très pauvre. Indigent, à la vérité. Etouffé, sans dynamisme, plat comme une alose. Quant à la batterie, enfin la BàR, ensuite, je vous la laisse découvrir par vous-même mais dîtes-vous qu’elle consiste, peu ou prou, en un mélange d’un jouet pour enfant et… d’autre chose indéfinissable mais qui rend un son plastique pas très enthousiasmant. Et souvent très irritant (In my Nightmares Circus et ses accélérations affreuses). L’inspiration, enfin, laisse dubitatif car ce premier titre, qui devrait accrocher l’auditeur, le happer immédiatement, pourrait bien être issu de n’importe quel groupe de seconde, voire de troisième zone. On peine même à croire que le créateur ici présent soit le même que celui qui a enfanté Mütiilation tellement les morceaux sont plats (The Gutters Underneath, Moonshine Beam parmi d’autres…), réellement sans épaisseur, sans spiritualité, sans puissance. Sans intérêt (la longue déclamation sombre sur Cénobites, l’atmosphère un rien cotonneuse n’apportant pas la menace escomptée ; On the eternal sea et Non Omnis Moriar, morceaux bien longs…).



Ces premiers pétards inoffensifs appelleront malheureusement des petits frères. Le manque global de dynamisme, l’attaque particulièrement inoffensive des guitares (la dissonance sur Psy Low par exemple) comme le choix du mid-tempo, dramatique lorsque les compos manquent autant d’inspiration et de patate, plombent considérablement ce premier effort. Je passe sur la voix, également sans intérêt, qui non contente de ne rien apporter aux titres, est parfois proche du ridicule (Tarred Orchid, sur plus de 8 minutes…). Dans le style inquiétant et dépressif, d’autres ont produit 100 fois mieux.



Quelques idées émergent néanmoins, comme ces petits croassements/claquements électro étranges au départ et sur la structure de Psy Low et sa rythmique traînante, quasi désarticulée. De même, le départ un rien barré et mélodique de In my Nightmares Circus et de The Gutters Underneath et le mid-tempo cette fois-ci approprié à l’ambiance et à la couleur des titres. De même encore, l’agressivité retrouvée sur Nocturnal Caravan. Mais ça ne dure jamais très longtemps, les morceaux retombant rapidement dans une certaine médiocrité. L’absence de ponts, de reprises dynamiques, le handicap, on ne le dira jamais assez, de ce son cacochyme, ne permettent jamais aux titres d’émerger.



Certains sites rapportent la mort de Meyhna’ch en 1996. Je la daterais plutôt de 2007. Et si son âme a survécu, elle n’est pas dans ce très pauvre Non Omnis Moriar. Certes, tout le monde ne va pas mourir, mais si cette expérience pouvait en rester là, je ne m’en plaindrais pas.

2017 - Osmose Productions Black metal notes Chroniqueur : 4.5 / 10 Lecteurs : (3) 6/10 Webzines : (2) 6/10

plus d'infos sur Meyhnach

Black metal - France

nouveaute A paraître le 17 Novembre 2017

tracklist 01. Alcohonaut Diary 02. Tarred Orchid 03. Psy Low 04. In My Nightmares Circus 05. The Gutters Underneath 06. Cenobites 07. On the Eternal Sea 08. Nocturnal Caravan 09. Moonshine Beam 10. Non Omnis Moriar

Durée : 1:02:19

thrashothèque 2 personnes possèdent cet album

