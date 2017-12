Chroniques » Trono Além Morte - O Olhar Atento da Escuridão Chronique O Olhar Atento da Escuridão

Bon, puisqu’il faut encore et toujours répéter les évidences, on est reparti pour un tour. Le Portugal est depuis peu la nouvelle terre du black metal. Le pays qui propose enfin un équivalent à nos Légions Noires, mais un équivalent convaincant. Des groupes comme BLACK CILICE, et CANDELABRUM comment à y pulluler et l’on trouve même des formations qui se sont unies en « Circle ». Je vous ai déjà parlé du Aldebaran Circle, composé d’ORDEM SATÂNICA, VOEMMR et OCCELENSBRIGG, mais aussi de TRONO ALEM MORTE, qui sort là son premier album, ou plutôt qui le ressort en vinyl chez Signal Rex après une version Tape parue chez Harvest of Death.



Et comme tous les groupes cités plus haut, c’est à nouveau à se procurer d’urgence. O Olhar Atento da Escuridão, c’est 44 minutes de soufre, de poison des cavernes, de musique venue tout droit des Enfers. Encore une fois avec des Portugais, les compositions semblent à la fois improvisées, et tellement logiques. Encore une fois, ils arrivent à nous faire oublier l’existence d’humains derrière des instruments pour nous embarquer dans une barque naviguant sur des flammes maladives. Oui, je pars dans des descriptions qui doivent faire ricaner notre chère Dysthymie, je l’entends déjà souffler que « Sakrifiss se lance dans des truc limite kamoulox », mais c’est bien la marque de la réussite de cet opus. Je m’emballe pour ce style, pour le côté raw mais pas dénué de mélodies accrocheuses. Pour les vocaux trainants qui viennent se planter infiniment dans mon dos.



TRONO ALEM MORTE a surtout l’avantage de ne pas s’enfoncer constamment dans du brutal rapide et agressif (comme sur « O Olhar Atento da Escuridâo » , mais au contraire de bien trainer dans les marécages visqueux de la lenteur sournoise ! Tiens, en voilà du kamoulox !!! Rahahahah. Du coup, beaucoup de passages sont très vicieux. Le premier titre de 10 minutes : « O inverno da alma e a sublime Libertação », « Deserto da Desolação », et surtout, le très langoureux et salivant « Pesadelos Quebrantes ».



Je ne sais pas au bout de combien de groupes de la sorte je vais me lasser, mais là, je suis toujours sous le charme des ingrédients. Le black metal portugais sait ouvrir les portes vers le monde des cauchemars, et s’avère l’un des plus excitants de notre époque, sans doute parce qu’il nous replonge dans une période que beaucoup ont voulu imiter sans y parvenir.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2017 - Signal Rex Trve Black Metal notes Chroniqueur : 9 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Trono Além Morte

Trve Black Metal - Portugal

nouveaute A paraître le 21 Décembre 2017

tracklist 01. O Inverno da Alma e a Sublime Libertação 02. O Olhar Atento da Escuridão 03. Infame Calamidade 04. Deserto da Desolação 05. Pesadelos Quebrantes 06. Ao Abraçar a Ingrata Morte

Durée : 44:32

Essayez aussi Baptism

V: The Devil's Fire

2016 - Season Of Mist Morok

In the Dungeons of Mind

2016 - Werewolf Promotion Yvonxhe

De Praestigiis Daemonum

2012 - Zero Dimensional Records Ostots

Hil argi

2016 - Altare Productions Ordem Satanica

Monte da lua

2017 - Signal Rex