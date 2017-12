Chroniques » Stretch Heart - Stretch Heart Chronique Stretch Heart (Démo)

Pour Noël, je vais vous raconter un joli conte de Noël.



C'est l'histoire d'un musicien qui joue de la guitare dans des groupes de Metal qu'il n'a pas créés. Il est content de jouer parce que c'est sa passion mais il a aussi un projet perso qui occupe son temps de cerveau disponible et auquel il aimerait bien donner une existence propre. Bien sûr, l'idéal serait de monter un groupe pour l'interpréter, vu qu'il imagine quelque chose d'assez grandiose et épique avec de la place pour une gratte, une basse, une batterie, des claviers, plusieurs textures vocales et même quelques instruments classiques. Mais voila, ce n'est pas Noël et notre ami n'a ni le temps ni l'envie de s'épuiser à réunir un groupe. Alors il décide de monter son projet tout seul, après tout, la technique moderne permet de pallier aux carences de musiciens. Comme dit le proverbe, "faute de grives, on mange es merles". Notre héros s'atèle donc à la réalisation de son projet qu'il enregistre avec sa guitare, sa voix et des instruments synthétiques pour tout le reste. Le disque s'appelle Stretch Heart et il a les défauts de ses qualités.



Pour l'apprécier pleinement, il faut faire abstraction du son trop plat de la batterie ainsi que celui des instruments synthétiques manquant de chaleur. Il faut également pardonner une production très dépouillée, une sonorité terne et quelques maladresses au niveau du chant. Je sais, cela fait beaucoup de choses à mettre de côté. A dire vrai, il faut considérer ce disque comme une démo, la maquette de ce que pourrait être une version définitive enregistrée par un groupe au complet dans un studio. Si vous considérez Stretch Heart comme un produit fini, vous allez forcément le trouver un peu pauvre et terne. Si vous l'abordez comme une version de travail, c'est déjà plus encourageant car derrière ses nombreux défauts, tous imputables à un budget restreint et à des choix artistiques contraints, il y a beaucoup de bonnes choses dans Stretch Heart : une construction épique, une variété de climats musicaux, une progression narrative, un jeu intéressant sur les différentes textures de voix qui donne au disque un côté très théâtral (par exemple sur "In The Hall").



L'auteur compositeur Alex Roumanidakis présente sa musique comme du Death Mélodique et il manque hélas à son disque de la puissance, de la profondeur et de l'agressivité pour satisfaire pleinement les amateurs du genre. Stretch Heart est donc une bonne démo qui mériterait un habillage à la hauteur de son envergure pour devenir un bon album

