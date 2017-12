Chroniques » Bad Butler - Not Bad At All Chronique Not Bad At All

Au cas où l'information vous aurait échappé, il y plus de metalleux en Allemagne qu'en France. Ce n'est pas une statistique officielle estampillée INSEE mais un constat de terrain que j'impute au fait que les metalleux Allemands sont plus assidus aux concerts que leurs voisins d'outre Rhin. J'en veux pour preuve que les circuits des tournées internationales des grands groupes mondialement connus font plusieurs haltes dans des villes allemandes et une ou deux par chez nous. C'est ainsi que la tournée Book Of Souls de IRON MAIDEN a déjà donné plus de six concerts en Allemagne en 2016 contre une maigre date au Download Paris et un unique concert hexagonal, à Paris toujours, en juillet prochain. C'est comme ça. Les Allemands sortent plus facilement que nous et ils sont récompensés par une scène plus étoffée et plus dynamique. Mais rassurez-vous, ce n'est pas pour cela qu'ils ont de meilleurs groupes que nous. On trouve aussi par chez eux des clones sans grande saveur qui reprennent avec plus ou moins de talent les concepts éculés du Heavy Metal à la papa.



Ainsi, le groupe BAD BUTLER,sorti de nulle part en septembre 2016 et dont le premier album, Not Bad At All (sic) est sorti en août 2017. Ce n'est pas un mauvais disque, mais un disque sans grand intérêt. Un disque qu'on peine à catégoriser finement, choisissant par facilité de les qualifier de Heavy Metal bien que ce terme renvoie un petit peu trop au Metal des origines, celui qu'on aime entendre chez JUDA'S PRIEST, SCORPIONS ou IRON MAIDEN et qui parait un peut daté et suranné quand il est interprété par une formation récente dans un album paru au vingt et unième siècle. Si vous êtes un poil tolérant et dans un bon jour, vous accueillerez Not Bad At All comme un agréable divertissement, mais vous peinerez à trouver une once d'originalité ou de personnalité à la musique du gang. C'est un peu trop lisse et passe partout pour retenir vraiment l'attention.



Si BAD BUTLER était un restaurant de quartier, j'en dirais : "une bonne table si vous êtes de passage dans le coin, mais ne traversez pas la ville pour y manger, cela n'en vaut pas la peine."

