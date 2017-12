Chroniques » Kabexnuv - Dzyan Chronique Dzyan

Je n’ai pas accroché à KABEXNUV. Je lui ai donné sa chance, comme à tous les albums qui passent pas mes oreilles, mais les écoutes n’y ont rien fait, mon visage a connu bien plus de moues que de sourires durant les longues 49 minutes de ce premier album. Le Canadien qui se cache derrière n’est pourtant pas un petit nouveau dans le black, et il a sorti auparavant 5 albums pour la formation AVITAS. Mais voilà, le résultat est malheureusement sans appel : Dzyan est un album fade qui me glisse sur la peau.



La plupart des pistes proposent un black metal cru, au son raw, aux intentions occultes, à la tolérance zéro. Pas nécessairement dans la rapidité d’exécution ou l’agressivité, mais toujours avec un décor sombre, une ambiance malsaine. Mais voilà, l’effet produit reste assez faible, et c’est un service véritablement minimal qui nous cueille… Je ne me suis senti interpellé qu’à de très rares occasions, et principalement sur les parties qui s’écartent du style présenté. C'est-à-dire à deux reprises : sur « The Formless Square » et « Like a Thread Through Many Jewels ». Pour cette dernière, ce n’est pas nécessairement une bonne chose puisqu’il s’agit d’une outro longue de 9 minutes qui fait dans l’atmosphérique mystique quasi-instrumental et d’une inutilité telle qu’on met son cerveau sur off au bout de 4 minutes, mais pour la première, on touche quelque chose de plus réussi, 6 minutes sinueuses où la mélancolie tente une légère percée. Un titre qui débute bien lentement, avec une voix plaintive et noyée, et qui termine sur deux minutes légèrement groovy. Le groupe montre là qu’il est plus efficace lorsqu’il reste dans un rythme plus tranquille.



KABEXNUV, c’est tout. Pas besoin de s’étaler plus, j’imagine qu’il y a des clients pour son style, on trouve toujours des fans de n’importe quel groupe, mais je n’en fais pas partie. Je suis hermétique à son art… Ce qui est presque normal vu que le groupe se décrit lui-même comme : "Hermetic black metal from the western forests of Cascadia".

2017 - Kult Of Nihilow Hermetic Black Metal notes Chroniqueur : 4.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

Hermetic Black Metal - 2014 - Canada

The Formless Square

During Seven Eternities

tracklist 01. Seven Sublime Lords 02. Ceaseless Eternal Breath 03. Cold Flame 04. The Formless Square 05. Dzyu Becomes Fohat 06. During Seven Eternities 07. Like a Thread Through Many Jewels

Durée : 48:34

line up Myrtroen / Tout

parution 29 Octobre 2017