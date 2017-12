Chroniques » Disma - The Graveless Remain Chronique The Graveless Remain (EP)



Loin de se laisser démonter par ces quelques défections, le groupe fera appel aux services d’un vieux briscard répondant au nom de Craig Smilowski (ex-Immolation, ex-Goreaphobia, ex-Incantation (live)) pour assurer le poste laissé vacant par le cogneur de Ruinous, Death Fortress et Abysmal Gates. Enfin en capacité de reprendre du service (le groupe n’avait rien sorti depuis 2013 et ce split en compagnie de Convulse), Disma va alors enregistrer un EP deux titres intitulé The Graveless Remains disponible uniquement en vinyle via Profound Lore Records.



Un EP particulièrement frustrant puisqu’il ne compte que deux titres pour un peu moins de quatorze minutes. C’est court et surtout excessivement cher payé pour ce que c’est. M’enfin vous savez ce qu’on dit, quand on aime on ne compte pas (enfin pas trop).



Sur la Face A, on trouve ainsi le titre qui a donné son nom à ce EP. Un morceau assez surprenant pour du Disma, principalement à cause de cette entrée en matière presque Punk (j’ai dit « presque », calmez-vous) ainsi que cette cadence faussement soutenue (souligné par quelques blasts dont le groupe aime nous dispenser de temps à autre). Mais chassez le naturel et il revient au galop. Aussi, les Américains ne tardent pas à revenir alourdir l’atmosphère à coup de riffs plombés et particulièrement vicieux (1:45). Si le déroulé est simple (une successions d’accélérations et de parties écrasantes), cela permet en tout cas d’apprécier la valeur du petit dernier dont le CV se voulait déjà très rassurant. Le titre, servi ici par une production à l’ancienne à la fois rugueuse et tout en saturation (ohlala cette basse à 4:38, hummm) colle parfaitement à cet univers poisseux et moribond. Une atmosphère sinistre mise en exergue par le growl abyssal et monstrueux d’un Craig Pillard qui malgré les années qui passent n’a rien perdu de ce célèbre coffre qui est le sien.

Sur l’autre face, "Sempiternal Deformity" met l’accent sur les mid-tempos rampants et répétitifs. Une évidence quand on regarde la durée de ce dernier qui dépasse de quelques secondes les huit minutes. Il faudra ainsi attendre 3:25 pour voir les choses s’accélérer le temps de séquences plus ou moins rapides (mais jamais vraiment blastées) et variées. Se faisant, Disma vient rompre avec cette première partie plus monotone tout en faisant évoluer son morceau à l’aide de riffs et de mélodies inédits. Pour terminer, les Américains renouent naturellement sur les dernières minutes avec ces mid-tempos dont ils sont si friands. Lourds, presque tribaux (notamment dans ce jeu de batterie implacable), ils nous entrainent de force vers le fond alors que l’on tente désespérément de garder un œil plein d’espoir sur cette lumière qui diminue inexorablement au dessus de nous.



