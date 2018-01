Chroniques » Weregoat - Pestilential Rites Of Infernal Fornication Chronique Pestilential Rites Of Infernal Fornication





Paru sur les labels Vault Of Dried Bones (qui a depuis mis fin à ses activités) et Iron Bonehead Productions, Pestilential Rites Of Infernal Fornication s’inscrit en toute logique dans la continuité de ce que Weregoat a déjà produit précédemment. Une musique bien peu aventureuse mais particulièrement radicale qui va puiser son inspiration parmi les pires engeances de la même espèce (Archgoat, Blasphemy, Bestial Warlust...).



Si ce grand bouc poilu et musculeux qui fornique à même le sol avec une demoiselle a priori plus que consentante et sous le regard lubrique de cinq encapuchonnés ne vous a pas fait fuir, c’est qu’a priori vous êtes tout à fait mûrs pour ces trente-huit minutes placées sous le signe du blasphème, de la violence et du sexe. Les Américains compensent ainsi ce manque d’originalité flagrant par une efficacité absolument redoutable qui ne sera pas sans faire frémir les amateurs de ce genre de douceurs sans finesse. Une indélicatesse outrancière, bruyante et perpétuelle qui va se retrouver exacerbée par une production moins sale et bancale que celles des précédentes sorties du groupe. La musique de Weregoat y gagne en lisibilité et donc en impact sans pour autant sacrifier à l’atmosphère. Bien que calqué sur celui des maîtres à penser finlandais, on pourra également apprécier le son de guitare abrasif et relativement cru qui apporte un certain cachet à l’ensemble. Un ensemble en tout cas parfaitement équilibré qui fait de Pestilential Rites Of Infernal Fornication un album à savourer dans l’instant.

De toute façon, vu la cadence imposée par le trio de Portland et la relative simplicité des compositions, il pouvait difficilement en être autrement. Entre accélérations infernales (blasts, tchouka-tchouka de Punk à chien élevé au Black Metal), riffs à trois notes particulièrement bas du front et ralentissements à rendre dingue n’importe quelle personne saine d’esprit ("Osculum Infame" à 1:24, "Molested By Evil" à 1:03, "Screaming Forth Endless Blasphemies And Emitting Foul Seed Upon The Pitiful Face Of Benevolence" à 1:26, "Forked Tongue Lashes Between The Virgin's Thighs" à 3:21, "Malediction Command" à 1:03...), Weregoat n’y va pas par quatre chemin pour imposer son Black/Death Metal avec force et violence. Une formule qui laisse bien peu de temps à la réflexion mais invite plutôt à la dépense de calories (une bonne idée après les fêtes de fin d’année) à travers toute une gestuelle que je laisse bien évidemment à la discrétion de chacun (moi je m’en vais casser des murs avec ma tête). En tout cas, pas de demi-mesure ici mais une punition infligée dans les règles de l’art à grands coups de riffs diaboliques terriblement efficaces, de leads et autres solos complètement tordus et foutraques, de growls arrachés plus ou moins profonds et saturés et enfin de samples tous plus équivoques les uns que les autres ("Stick your cock up her ass, you motherfucking worthless cocksucker!" - Merci l’Exorciste pour ces bien belles paroles)...



