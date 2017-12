Chroniques » Backtrack - Bad To My World Chronique Bad To My World





Intitulé Bad To My World, ce troisième album (le deuxième pour le label Bridge Nine) est une fois de plus illustré par celui qui se nomme Spoiler. Un blaze emprunté par un certain Kevin Alen qui va alors insuffler dès l’artwork une véritable atmosphère urbaine à travers des codes empruntant autant à l’univers du Hip-Hop qu’à celui du Hardcore (le lettrage graffiti/tags, cette paire de Dunk High) qu’il va associer à des choses déjà présentes sur les précédents artworks de Backtrack (ces monstres tapis dans l’ombre, ce personnage définitivement seul contre tous...).



Et si l’artwork vous paraît plutôt familier, le constat sera également le même en ce qui concerne la musique. Sans rien changer de sa recette héritée des grands noms de la fin des années 80, Backtrack continue son petit bonhomme de chemin en reprenant les choses là où il les avait laissés il y a trois ans maintenant. Titres courts et explosifs, production abrasive, riffs nerveux, voix arrachée et vindicative, mosh-part ultra efficaces et groove typiquement new-yorkais. Une formule qui a fait ses preuves depuis belle lurette et continue de fonctionner ici sans que l’on trouve à y redire.



A mi-chemin entre les deux écoles connues (old school et new school pour ceux dont les lendemains de fêtes sont un peu compliqués), le son de Backtrack allie une approche Punk (riffs simples et efficaces, batterie hyper dynamique et entrainante, paroles fédératrices etc) que l’on trouve déjà à l’époque sur les premiers albums de Warzone, Agnostic Front et autre Gorilla Biscuits à une production beaucoup plus moderne et puissante bien plus proche de ce que l’on peut trouver dans le Thrash ou la scène Metal en général (attention, il n’est pas question ici de Crossover même si Backtrack n’hésite pas par exemple à dispenser discrètement quelques solos comme sur le très bon "Never-Ending Web"). Cette puissance et cette abrasivité vont naturellement venir renforcer l’impact de ces quelques compositions menées la rage au ventre et souvent expédiées en moins de deux minutes (à 3 ou 4 exceptions près). Et bien que calqué sur le même modèle depuis les débuts du groupe en 2007, chaque titre à le mérite d’être suffisamment court et varié (succession de séquences rapides et de mosh part) pour ne jamais lasser et ainsi donner à n’importe quel amateur de Hardcore l’envie de taper du two-step tout en cherchant à s’emparer d’un hypothétique micro histoire de poser une de ces lignes de chant que l’on aura retenu par cœur.



