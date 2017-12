Chroniques » Bergrizen - Der unsterbliche Geist Chronique Der unsterbliche Geist

Des groupes qui sortent 5 albums et qui parviennent à progresser, à s’améliorer, à faire plus fort... ce n’est pas commun. C’est ce que réussit BERGRIZEN l’Ukrainien, et à tel point que – allez mini scoop – son nouvel album se retrouve nominé dans les Sakrif’or 2017 !



Der unsterbliche Geist est un beau bijou noir. On le sent très vite d’ailleurs. Dès l’introduction de 3 minutes au piano. Oui, au piano. Quand on a ce genre de mélodie en entrée, on se dit que le groupe veut faire part de sa sensibilité. Bon, le risque que tout l’album soit gnangnan existe, et le dernier ELDAMAR est là pour le confirmer, mais si le groupe fait véritablement du black metal après ce genre de petite mise en bouche, c’est généralement du bon.



Et c’est exactement ça. Notre bonhomme, Myrd’raal, nous montre un talent hors du commun pour équilibrer ses compositions. Les vocaux déjà, avec un timbre rauque qui fait mumuse avec une autre plus torturée, presque pleureuse. Sachez d’ailleurs que Eisenslav de KRODA est de la partie ! Ça assure du niveau ! En tout cas, l’équilibre des vocaux entre l’agressivité et la rancœur est terrifiant. La musique est dans la même approche. Myrd’raal s’occupe de claviers bien légers, qui tissent une toile de fond légèrement sucrée, mais a demandé de l’aide à toute une troupe de guest pour chaque instrument. D’autres parties de clavier sont ainsi au crédit d’Olgerd, lui aussi de KRODA. Ensuite, Roman Korotkov de CANTABILE WIND est le batteur. Il se fait plaisir et nous entraine avec son élan. Son camarade de goupre, Andrey Loboda est quant à lui aux guitares. Très bon travail là encore. Et la basse est assurée par Noxious, habituellement guitariste de NOCTURNAL AMENTIA. Il arrive à faire pleurer son instrument. C’est beau !



Tout l’album est beau. Court, mais très efficace. Il fait certes 42 minutes, mais la 6ème piste aussi est instrumentale et dure carrément 8 minutes. Ce qui laisse donc juste 4 véritables pistes pour une trentaine de minutes. On dira du coup qu’il n’y a pas de longueur. Qu’on peut savourer d’une traite ce black metal mélodique déchirant, déchiré. Quel plaisir pour les oreilles ! les ajouts de guitare acoustique sont aussi tout aussi pertinents... Et chaque piste vaut les autres. On se surprend à vouloir encore et à nouveau remettre l’album dans sa totalité.



Dans le black metal, c’est rare que l’union fasse la force, et de nombreuses formations mêlant plusieurs visages du genre ont été foireux, mais là, les membres ont été sur la même longueur d’onde pour créer une musique qui vient transpercer le cœur. Il y a des soli sournois qui triturent l’esprit, raaaaaaaaaaaaaah, ça fait du bien !

2017 - Purity Through Fire Black Metal Mélodique notes Chroniqueur : 9 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

Black Metal Mélodique - 2007 - Ukraine

tracklist 01. Das alte Herzeleid (Prolog) 02. Der unsterbliche Geist 03. Lied der Rache 04. Ankunft der Winterdämmerung II 05. Entsagen 06. Tel'aran'rhiod

Durée : 42:49

parution 1 Novembre 2017

thrashothèque 1 personne possède cet album

