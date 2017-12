Chroniques » Almanac - Kingslayer Chronique Kingslayer





On inaugure cette formule avec le "Kingslayer" de

Sauf qu'un tel album, sorti en 2016, a pu avoir un poil plus de maturation, même si le groupe est né en 2015. J'ose espérer qu'ils n'ont pas tout pondu en un an - et si c'était le cas, chapeau, parce que le disque ne semblait pas se foutre de nous.



Plus d'un an après vient "Kingslayer" et, comme son nom l'indique, c'est cliché à souhait. Si vous avez été ravi par les quelques moments poignants, les mélodies et progressions bien senties de

Je pourrai lister chaque morceau, on en reviendrait au même constat. C'est du conformisme qui ne déplaira pas aux amateurs du genre et qui en veulent encore et encore – mais celui qui cherche autre chose que du McDo Power en aura vite fait le tour, et aura vite oublié ce qu'il a englouti (au fond de la cuvette, ne nous le cachons pas). C'est tellement cliché qu'il suffit de prendre ne serait-ce que le nom de l'album (Kingslayer, tellement "original"...) ou de certains morceaux : on passera le "Losing my mind" déjà vu pour aller vers "Hail to the King". Franchement, je pense que si on cherche ça sur google, on ne tombera que sur Almanac...



Exécuté sans envie, "Kingslayer" est plus un ratage créatif que dans la production. Il suffit de comparer n'importe quelle piste de ce disque avec une réussite qu'est leur « No More Shadows » : intro bien menée, progressive, qui monte la sauce, avec des mélodies qu'on n'a pas entendues mille fois non plus, la rupture sur du violon, puis c'est parti, et même si le couplet se calme un peu, c'est pour nous conduire vers un refrain hyper grisant, puis un autre couplet plus riche, où on évite la répétition par l'autre chanteur, jusqu'à un solo redoutable. Du Power comme je l'aime !

2017 - Nuclear Blast Symphonic Power Metal notes Chroniqueur : 4.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (10) 7.81/10

plus d'infos sur Almanac

Symphonic Power Metal - 2015 - International

tracklist 01. Regicide (06:10) 02. Children of the Sacred Path (04:10) 03. Guilty as Charged (05:02) 04. Hail to the King (05:47) 05. Losing My Mind (05:33) 06. Kingslayer (01:33) 07. Kingdom of the Blind (06:22) 08. Headstrong (06:11) 09. Last Farewell (05:01) 10. Red Flag (05:05)

Durée : 50:54

line up Victor Smolski (Виктор Дмитриевич Смольский ) / Guitares, Claviers

David Readman / Chant

Jeannette Marchewka / Chant

Andy B. Franck / Chant

Tim Rashid / Basse

Athanasios "Zacky" Tsoukas / Batterie

voir aussi Almanac

Tsar

2016 - Nuclear Blast