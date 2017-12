Chroniques » Virulent Depravity - Fruit of the Poisoned Tree Chronique Fruit of the Poisoned Tree





Pourtant, en tout et pour tout, je ne l’ai écouté qu’une fois avant novembre. La plupart du temps, c'était en dilettante. Il a donc fallu que je le ponce avec une bonne dizaine d'écoutes histoire de me faire un avis complet sur ce disque qui s'est attiré mes faveurs presque instantanément et, surtout, a priori.



C’est que ce « Fruit of the Poisoned Tree » de VIRULENT DEPRAVITY démarre avec de solides arguments : ce projet mené par Colin Butler, qui a été rejoint par un des guitaristes de

Et c’est bien ça finalement le seul point positif, mais qui m’a scotché directement, de cette production : c’est du NECROPHAGIST dans le texte, surtout dans les délicieuses parties instrumentales, comme dans « Your Demise » et ses solos plus légers et aériens que l'ensemble. On a bien des petites variances (le groove très « math metal » de « Mechanized Defilment » fera plaisir aux amateurs de



C’est sûr, si on cherche la parle rare et absolue, on restera forcément sur sa faim avec la musique de ce duo, complété par la présence de Kévin Paradis, ex-batteur de

On aura aussi le sentiment que ça se la touche pas mal, que l’écriture est reléguée au second-plan pourvu que ça claque dans les solos – on est loin de la précision chirurgicale de leur principale référence. Un morceau tel que « Desecrating Eden » l'illustre également : début très tech, puis groove math limite deathcore, et couplet qui traîne un peu la patte, et ça s'empêtre un poil jusqu'au solo qui éclaire le tout.

C’est vrai que je trouve ça parfois boiteux, et assez répétitif dans une lecture de bout en bout, mais j’éprouve une grande sympathie pour ce disque qui aura ses défenseurs et détracteurs : il n’est ni ultime ni culte, je n’ai pas senti de moment de grâce, mais a-t-il seulement cette prétention ? J’ai surtout l’impression d’être face à un boulot rondement mené, dont le simple but est de faire passer un bon moment, en relevant haut la main ce « à la manière de » puisqu’ils évitent le simple copier-coller, que ce soit par l’apport moderne de la composition, les parties instrumentales qui font mouche ou les parties au synthé qui créent des pauses très judicieuses (comme sur « Only Human »). Si l'écriture pêche un peu, les parties instrumentales, elles, font montre d'une variété et d'une justesse qui comblent l'auditeur avide de Tech Death.



Alors que le bilan me presse à parler d'albums que j'avais retenus mais dont les chroniques ont été reconduites à plus tard (pas ma faute, le boulot !), je me suis demandé sur lequel je devais impérativement me pencher. Et un cas a été plus éloquent que d'autres car, parmi tout ce que j'ai pu écouter, il y a un album que j'ai déniché en février, qui fait un peu parler de lui sur des pages Facebook spécialisées Death metal et que, surtout, j'ai conseillé à beaucoup de monde. Je l'ai vanté en disant que c'était très proche d'un NECROPHAGIST , que c'était une excellente surprise et qu'il fallait vraiment lui donner une chance. 