Ça faisait longtemps que je n’avais pas commencé une chronique avant d’écouter l’album. Pourtant j’aime bien l’exercice, ça permet de comparer ce que j’en espérais et ce qu’il a réellement pu m’apporter.

Un nouvel album de NORTT c’est bien l’occasion de s’y atteler avant sa sortie. 10 ans qu’on attendait de la nouveauté ! Galgenfrist est effectivement paru en décembre 2007. Mais justement, est-ce qu’on attendait véritablement le retour du Danois ? Est-ce que vraiment, au fond de nous, nous avions besoin de nouvelles compositions ?

Je me pose la question, pour plusieurs raisons. D’abord, la plus subjective, c’est le niveau de Galgenfrist, un poil en dessous des autres albums et de l’excellent split avec XASTHUR. Beaucoup le signalaient il y a 10 ans. Ses titres n’étaient pas au niveau. Subjectif n’est-ce pas ! En fait, le réel problème, c’était plutôt le peu de possibilités laissées par le style abordé. NORTT semblait déjà avoir fait le tour de son genre. A moins de changer d’orientation, il avait déjà trouvé toutes les nuances possibles à son doom funéraire goût black. La lenteur empêche de varier énormément. Il avait donc déjà rajouté des sons extérieurs angoissants et du piano joué à une main. Il avait mis le bruit du vent, des petits chœurs perdus dans le fond des ambiances... C’était peut-être nous le problème. Il avait réussi à sortir le maximum. Nous avions été anéantis à plusieurs reprises, et lorsque nous voulions de la noirceur, nous replongions dans Graven, Gudforladt, Ligfærd...

Monsieur Nortt a donc pris une décision sage. Il a arrêté après 2007. Il a peut-être pensé la même chose que nous. Il a peut-être été charrié par la vie et passé à autre chose. Il avait marqué son époque, il allait rester dans l’histoire des années 2000. Même maintenant son nom circule fréquemment sur les forums, dans les rubriques « écoute ».

Mais en 2017, il décide donc de revenir. Un autre retour parmi d’autres noms célèbres. ARCKANUM est revenu après 4 ans, LIMBONIC ART après 7 ans, mais c’est surtout à DEINONYCHUS que je pense. Lui aussi revenu ce mois-ci après 10 années à l’écart et lui aussi coupable sur de longues années de nous avoir offert une musique imposant la morosité. NORTT et DEINONYCHUS. Il y a d’autres noms qui pourraient allonger la liste des groupes les plus déprimants, mais ces deux là ont fait très mal. Et de revenir comme ça 10 ans plus tard, ils pourraient à nouveau marquer. Ecouter un NORTT de la même qualité d’ambiance qu’autrefois, à cette période de l’année, dans le contexte actuel, aussi bien personnel que dans ce monde de plus en plus sombrement désolant, ce pourrait être le déclic pour réellement en finir et partir vers un autre monde.

Alors, je me prépare. Je lance Endeligt et ses 9 nouvelles pistes. C’est actuellement le premier morceau, et tout de suite, je suis replongé dans la moitié des années 2000. L’homme n’a pas changé, il impose tout de suite la terreur silencieuse, il appelle la mort, et on sent qu’elle

