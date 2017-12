Chroniques » H2SO4 - British Bangla Testament Chronique British Bangla Testament (EP)

L’année dernière votre webzine préféré vous permettait avec Exalter d’ajouter un nom à votre tableau de chasse des groupes issus de pays peu communs dans le milieu du metal (en l’occurrence ici le Bangladesh). Si nous reviendrons dans peu de temps sur le premier full length des Bangladais (« Persecution Automated ») tout fraichement sorti, c’est sur leurs compatriotes de H2SO4 que nous allons nous pencher aujourd’hui. Originaire de Sylhet (au nord-est du pays) le quintette nous propose ici son tout premier EP, après six ans d’existence, confirmant au passage le développement – minime mais sensible – d’une scène metal dans ce pays où Metal Archives recense à ce jour soixante-cinq formations (soit une demi-dizaine de plus qu’il y a un an environ).



Si les deux formations précitées ne comptent aucun membre en commun elles partagent en revanche, au-delà de leur origine géographique particulière, une passion pour le thrash d’obédience old-school car c’est également la voie choisie par H2SO4. Les influences revendiquées sont ici les mêmes, à savoir les éternels Exodus, Testament, Kreator, Death Angel (Warbringer et Havok pour les plus récents) auxquels on rajoutera volontiers Slayer ou encore Metallica histoire d’être hyper original. Bien évidemment nous parlons ici de thrash (old-school qui plus est) donc d’originalité il ne sera bien sûr aucunement question sur ce « British Bangla Testament » auquel on demandera simplement d’insuffler suffisamment d’énergie et de sincérité pour passer ces presque dix-huit minutes en headbanguant plutôt qu’en baillant et c’est heureusement le cas. Se fiant au vieil adage que c’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures confitures, H2SO4 n’a donc pas tenté le diable sur un premier EP qui reprend à la lettre la recette en vigueur depuis des décennies. Tout restera donc ici dans les clous d’un thrash ultra calibré mais tout autant efficace, construit sur un riffing convenu mais bien abrasif (raaah ces petits riffs en palm mute sur le titre éponyme à 2’01) et qui n’hésite pas à incorporer un brin de mélodie (le break à 3’30 de la piste d’ouverture, « The Partition ») pour enrober le tout et le rendre encore plus accrocheur. En dehors de ces quelques micro blasts sur « The Bengal Holocaust », la section rythmique tapera elle aussi dans le classique le plus total enchaînant les plans purement tchouka-tchouka furieux (« The Bengal Holocaust », « Illuminator »), les accélérations thrashy irrésistibles ( « The Bengal Holocaust » à 1’18), les mid-tempos bien brise-nuques (« British Bengla Testament » à 2’30, « The Bengal Holocaust » à 23’’), les passages plus lourds (l’éponyme à 53’’, « The Partition ») ou saccadés (« British Bangla testament » à 2’01), le tout saupoudré de bonnes rafales de double pédale et portant les vociférations d’un frontman aux accents petrozziens nous contant les noirs événements historiques du début du vingtième siècle sous l’emprise britannique dans cette région. Bien sûr le tableau thrash serait incomplet sans solos et même si ce n’est pas le point fort du combo ce n’est heureusement pas l’inverse non plus. Chaque titre est donc agrémenté de son petit solo, plutôt bien senti en général (notamment cette accélération fort sympathique à 3’17 sur celui de « The Bengal Holocaust »).



A l’instar de leurs compatriotes d’Exalter, H2SO4 nous assène ici quatre titres d’un thrash sulfureux, pas original pour un sou mais qui fait le job avec application et devrait convaincre sans peine ceux qui se satisfont d’un thrash viril rondement mené, sans grande prétention si ce n’est de faire headbanguer l’auditeur. Et si cela fonctionne au poil sur ces quatre titres, servis par une production déjà plus que correcte, nul doute que ce sera également le cas sur un éventuel premier full length qu’on espère bien pouvoir écouter prochainement. Décidément, cette scène bangladaise est (d)étonnante.

2017 - Indépendant Thrash Metal notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : (1) 4.25/5

plus d'infos sur H2SO4

Thrash Metal - 2011 - Bangladesh

écoutez The Bengal Holocaust

Illuminator

British Bangla Testament

The Partition

The Bengal Holocaust

Illuminator

tracklist 01. British Bangla Testament 02. The Partition 03. The Bengal Holocaust 04. Illuminator

Durée : 17'48

line up Imteaz / Basse

Meethu / Batterie

Rafi / Guitare

Rahul / Guitare

Shuvo / Chant

