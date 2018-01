Chroniques » Anaboth - Ścierwo o bruk Chronique Ścierwo o bruk

Étrange parcours que celui d’ANABOTH... Il s’agit de l’un des plus anciens groupes de black metal de Pologne, formé en 1992 et n’ayant sorti qu’une demo en 1996 avant de ressurgir après une longue pause (un split à vrai dire) en 2010. Sauf que là, le groupe annonçait passer du trve black au post black ! Ce qui devait être une bonne blague parce que l’album qui suivit, en 2012, était toujours dans la veine du black cru et encore bien influencé par la première vague. 5 ans ont passé et nos puristes reviennent avec Ścierwo o bruk, deuxième essai.



Et le moins qu’on puisse dire, c’est que Moloch et les siens ont réussi à figer le temps. Ils ne vivent pas à notre époque, mais sont restés bloqués aux balbutiements du BM. Beaucoup de groupes sont dans ce cas-là, aurez-vous envie de répondre. Oui, plus ou moins, sauf que ANABOTH, c’est jusque dans l’amateurisme qu’il rappelle l’ancien temps. Et au lieu de faire penser aux formations qui ont gravé leur nom dans le style, il rappelle tout bonnement tous les autres. Ceux qui ont découvert la hargne du style à l’époque, qui ont voulu apporter leur pierre à l’édifice, mais sans avoir rien à ajouter, rien à partager, rien à faire ressentir de plus.



Je sais, certains y trouvent leur compte. Des musiciens qui s’acharnent sur leurs instruments en voulant être evil. Des rythmes qui ralentissent pour permettre de mieux accélérer par la suite. Des ambiances sordides qui ont les cornes sur la tête. Un chanteur qui grogne, ou beugle plutôt et s’emuse à lancer des rires ridicules quand il sent que ça le « ferait bien »... « Ahahahah ! Je suis vilain, Ahahahaha ». De mon côté, je trouve le temps long, très long. Plus que les 37 minutes affichées en tout cas...



Attention, ce n’est pas le fait que ce soit « classique » qui me dérange. Il y a de très bons albums qui s’y essaient et qui butent. Là, c’est tout simplement qu’il n’y a pas d’intérêt. Tout ce que le groupe peut apporter, c’est son intégrité et sa sincérité. C’est au moins respectable, mais où est le plaisir d’écoute ? Je ne l’ai pas trouvé... Certains d’entre vous apprécieront peut-être s’ils se sentent l’âme de véritables destructeurs impitoyables.

