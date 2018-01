Chroniques » Shining - X - Varg utan flock Chronique X - Varg utan flock

IX – Everyone, Everything, Everywhere, Ends sort en 2015. Dans la foulée, il réçoit le peu glorieux badge « déception de l’année », décerné par l’équipe de Thrashocore. Sakrifiss, lui, avait pourtant mis un 7.5/10, mais il comprenait bien la sentence, parce que pour lui aussi, un 7.5 pour un grand groupe comme celui de Niklas Kvarforth, c’était une déception. Sa chronique en faisait d’ailleurs état, et il s’était amusé à comparer les 6 pistes aux pièces d’une maison. Il disait avec justesse :



« Les opus du groupe me font toujours penser à une demeure, qui évolue. SHINING n’a cessé de construire sa maison musicale, l’agrandissant à chaque album, nous faisant découvrir des pièces qui n’étaient pas là avant. Nous retrouvons à chaque fois le même lieu, mais agrandi. A ses débuts le groupe vivait dans une cave sombre, inquiétante, où l’on pouvait entendre des sanglots amers résonner. Puis peu à peu sont apparus un escalier, une chambre, une fenêtre, un salon... des toilettes aussi, car SHINING avait aussi ses parties chiantes...(…) Mais avec cet album, la maison SHINING n’a pas vraiment été agrandie cette fois-ci et aucune nouvelle pièce ne nous est présentée (…). Au bout d’un moment, on a envie de demander à Niklas pourquoi il nous a invités s’il n’a rien de neuf à nous montrer.»



Tout ce paragraphe aurait finalement pu être résumé en un mot : routine.



Et là, 2 ans et demi plus tard, j’ai l’occasion de préciser, d’affiner l’analogie entre la carrière du Suédois et une demeure. Surtout qu’il revient à nouveau avec un album qui ne réinvente pas son style. C’est encore et toujours les mêmes meubles, les mêmes décorations, les mêmes senteurs qui se retrouvent dans ces… 6 pistes. Ah oui, on l’avait précisé, mais SHINING c’est toujours 6 pistes, et une quarantaine de minutes. Sauf si vous prenez l’édition spéciale agrémentée de 2 pistes, soit 2 reprises. Une de PLACEBO (« In the Cold Light of Morning »), l’autre de Gerard McMahon (« Cry Little Sister »). C’est la même, voilà, on reconnaît les lieux de suite.



Mais alors pourquoi une meilleure note ? Parce que Niklas nous refait faire le tour de son bien immobilier en trouvant les mots exacts pour nous le décrire. Il nous fait une visite remplie d’anecdotes, d’explications bien senties. Il s’investit totalement dans sa présentation. Certains y seront peut-être insensibles, et les commentaires croisés sur le forum de Thrashocore le confirment, mais il s’investit beaucoup plus que sur l’album précédent. Il y a la mélancolie dans la musique, la souffrance dans les vocaux, la passion dans les crises soudaines. Il y a aussi les surprises habituelles. C’est un oxymore ? Certes, mais les apparitions de piano, de vocaux clairs, de riffs heavy, on les a déjà eu chez SHINING. Seulement on ne sait pas s’ils vont apparaître, et encore moins quand, et sur cet album, ils parviennent à faire mouche. C’est le bon mot au bon moment. Le côté prog de "Mot Aokigahara", les soli habités de "Jag är din fiende", les trois minutes de musique classique au piano de "Tolvtusenfyrtioett"...



Alors c’est dommage cette fâcheuse habitude que nous avons à devenir hermétiques au manque de nouveauté, parce que ce nouvel album de SHINING contient véritablement des éléments de très bon niveau. Mais c’est devenu normal. Le groupe a été tellement bon, tellement accrocheur, tellement particulier, tellement culte, qu’on ne se plonge plus dedans avec le même esprit. On ne voit plus un chanteur qui met toutes ses tripes dans sa musique, mais notre bonhomme au crâne luisant tout faire pour trouver et partager sur son Facebook des photos de bonnasses en t-shirt SHINING. En arrivant à oublier les à-côtés, en acceptant qu’un groupe peut rester constamment dans la même sphère musical, on peut profiter de cet album finalement très solide !

