Chroniques » The Ugly - Thanatology Chronique Thanatology

« Le moche ». Voilà un nom original pour un groupe de Black Metal, et qui explique sans doute pourquoi les membres de THE UGLY (ça claque mieux tout de suite) ont acquis le gimmick du corpsepaint chéri par le style sur leurs photos promos. « Black Metal, parce que je le vaux bien ». Mais de mocheté, point il n’est question lorsqu’on aborde la question de la musique de ce combo Suédois et de son 3e album « Thanatology », qui est elle une belle, très belle surprise.



Je sais, je sais, quand vous lisez « Black Metal », toutes les suppositions sont ouvertes, tant le style est vaste. Ici, pensez plutôt à un BM mélodique, excellement bien produit (amateurs de True Black aux prod inaudibles, passez votre chemin), et qui aligne avec élégance aussi bien le feu des blasts (« Sons of Stench ») que la rigueur de patterns amenant une profonde envie de secouer sa tignasse (« Usurper Vitae », quoique le morceau joue aussi beaucoup sur l’accélérateur).



Autant mettre les pieds dans le plat tout de suite, si j’ai adoré à ce point ce « Thanatology », c’est que sorti de nulle part, cet album a une odeur forte de Dark Metal, rappelant les meilleures heures d’un NAGLFAR par exemple (le chant de Ingemar Gustavfsson n’y est pas étranger, se rapprochant fort de celui de Kristoffer de chez les Suédois précités). Appuyé par une prod en béton armé, cet album se destine en priorité aux amateurs de Suédoiseries donc, qui ont été biberonnés par UNANIMATED, MORK GRYNING, et consorts. Et au-delà d’un style qui va parler et plaire indéniablement à certains, cet album est juste une sacrée bonne pépite, en effet comment ne pas se laisser entrainer par l’iconique « King of Death » et son trémolo maléfique de refrain (NAGLFAR, once again), « Necro Worship » et son intro blastée aussi glaciale que jouissive, ou l’hyper brutal « Sons of Stench » qui sonne comme un WATAIN bien énervé qu’à l’accoutumée. Il est nécessaire de préciser que la batterie est tenue par un membre de session , et pas des moindres puisqu’il s’agit de Fredrik Widigs qui officie actuellement chez MARDUK, donc attendez-vous à du blast BM bien jouissif, mais pas que.



Alors que j’écoute encore et encore cet album pour vous en narrer les mérites, j’ai un léger frisson à l’entame de « Temple of the Reaper »…, provoqué possiblement par la panne de chauffage de mon appartement mais aussi en grande partie par ce titre qui synthétise tout ce qu’il y a à aimer sur cet album : un chant possédé, des riffs en béton armé et parfaitement mémorables, une mélodie lancinante de refrain sur fond de blast « relentless », qui s’enfile avec un tremolo démoniaque sur fond de blast en continu…n’en jetez plus, je suis fan.



Grosse, grosse baffe que ce groupe donc, qui en est à son 3e opus et dont j’aurais bien usé les mp3 à me les écouter encore et encore..et encore. THE UGLY ne réinvente rien, n’invente rien, mais procure un tel plaisir avec ce Black / Dark Metal jouissivement mélodique et brutal qu’il mérite d'ores et déjà une place sur mon podium de l’année, rubrique « Découvertes » ou « Surprises ». Amateurs de Dark Metal et de Suédoiseries, ne passez pas votre chemin

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE