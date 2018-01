Chroniques » If I Could Kill Myself - Ballad of the Broken Chronique Ballad of the Broken

Il y a quelques jours je présentais HYRGAL et signalais que j’avais vu leur premier album Serpentine cité dans beaucoup de tops annuels. Eh bien aujourd’hui on poursuit avec IF I COULD KILL MYSELF, qui est lui dans le cas contraire. Vous pourrez aller fûreter à gauche, à droite, il est considéré comme l’un des pires groupes de 2017 avec son premier essai : Ballad of the Broken. À l’heure où je vous écris, il a une moyenne de 49% sur Metal Archives avec 5 notes, et, pire, un honteux et catégorique 1.17 sur 5 sur Rate Your Music selon la moyenne de 124 personnes. C’est une unanimité contre lui ! Les compositions ne sont pourtant pas si horribles, mais c’est un fait, l’album est a un gros, très gros problème.



IF I COULD KILL MYSELF est à vrai dire un nouveau projet de Dennis Mikula, l’Américain qui nous avait fait croire être chinois quand il a commencé GHOST BATH. Oui, oui, le groupe événement désormais chez Nuclear Blast. Eh bien il a peut-être envie de revenir à du confidentiel et c’est à nouveau chez son ancien label, le chinois (lui on est sûr !) Pest qu’il fait ses nouveaux débuts. Et là, il est toujours aussi dépressif, mais avec beaucoup de choses sucrées qui l'enrobent. Beaucoup de parties éclairées se retrouvent chez notre homme. Et ça, il sait bien le faire. Il chante en pleurant, ou pleure en chantant. Il tartine encore et encore la pathos. Et il est doué pour ça. Si, si, les mélodies sont bonnes, les riffs viennent plomber l’ambiance, le piano ajoute un côté tragique. Et il y a des risques qui sont pris, des idées qui sont tentées, comme justement ce piano très champêtre sur « Ballad of the Broken ». J’adore cette piste qui n’a rien à voir avec le metal... Et les autres sont aussi suffisamment bonnes pour nous convaincre que le style ouin-ouin n'est pas encore mort.



Mais ! Oui, le « mais » arrive, comme la note ne pouvait que le faire penser. Mais on se moque de nous. Ce n’est pas un album fini, mais une démo faite à la va-vite et qui est un manque total de respect. Pour l’auditeur et pous l’artiste lui-même. Comment peut-il accepter que sa musique soit si mal traitée ? En est-il responsable ? Conscient ? Satisfait ? La production est misérable. Alors, une mauvaise production, c’est parfois un choix musical, et une réussite. Je suis fan de ce qui est raw et caverneux. CANDELABRUM et toute la scène portugaise acutelle sait en jouer. Mais ici, ce n’est pas un son caverneux. Ce sont des bruits parasites. C’est un son qui fait du yoyo FORT/ faible / FORT / faible comme si on était en boîte avec un DJ qui fait du zèle avec son bouton de volume. « Et je monnnnnte le son ! Et je baiiiissssse le son !!!! ». C’est un titre qui n’est pas terminé et s’arrête subitement... Ce sont des morceaux qui semblent incomplets. Ce sont des transitions pourries. Bref, ce sont des erreurs qui ne créent pas une ambiance mais donne une impression d’amateurisme. Alors que, à mon avis, c’est juste qu’il s’agit d’une version enregistrée à la va-vite, qui n'était pas destinée à être l'album terminé.



C’est ballot. Parce que sans ça, les bons côtés l’auraient emporté. Parce qu’avec un travail plus peaufiné, on aurait eu un album plus fort, plus touchant, plus puissant. Pest fait d’habitude un bien meilleur travail, et là il ne fait que sortir le matériel tel quel... On se reportera alors sur leurs autres sorties de 2017 : KANASHIMI, GHÂSH, voire DISMAL... Et on espère qu'un jour ce groupe pourra se racheter et présenter ses compositions avec la qualité qu'ils méritent, avec la finition qui fait ici défaut.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2017 - Pest Productions Black metal dépressif notes Chroniqueur : 5.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur If I Could Kill Myself

Black metal dépressif - 2017 - Etats-Unis

écoutez Escapism or Death

tracklist 01. Again 02. Only Regret 03. Coward 04. Escapism or Death 05. Ballad of the Broken 06. I'm Just Not Worth It 07. To Be Forgotten 08. I Hate Myself 09. Last Chance 10. Goodbye

Durée : 33:26

parution 19 Août 2017

thrashothèque 1 personne possède cet album

Essayez plutôt Vardan

Winter Woods

2015 - Moribund Records Slagmaur

Skrekk Lich Kunstler

2007 - Nekk Brekk Autumn's Dawn

Autumn’s Dawn (EP)

2014 - Eisenwald Tonschmiede Totalselfhatred

Totalselfhatred

2008 - Ordo Decimus Peccatum Shining

IV - The Eerie Cold

2005 - Avantgarde Music