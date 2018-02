Chroniques » Watain - Trident Wolf Eclipse Chronique Trident Wolf Eclipse

Wolf Trident Eclipse.

Un retour qui sera teasé dès la fin du mois d’octobre 2017 à l’aide d’un premier extrait plutôt surprenant. Là où beaucoup avaient déjà enterré Watain avec ses désirs de grandeurs à base de balades Heavy/Black jugées désuètes, voilà que le groupe Suédois prend à contre-pied ses fans et ses détracteurs en revenant vers quelque chose de beaucoup plus radical. Et ce n’est pas tout puisque finalement le plus surprenant dans tout cela ce n’est pas que ce titre soit un retour aux fondamentaux mais plutôt que l’album tout entier soit exactement de ce même tonneau. Avec un total de huit titres pour un petit peu moins de trente-cinq minutes, Wolf Trident Eclipse est aujourd’hui l’album le plus court de la discographie des Suédois. Un pied-de-nez savamment orchestré par un groupe beaucoup plus intelligent qu’on ne veut bien le croire.



En ce qui me concerne, bien loin de partager l’avis de mon ex-collègue au sujet de Wolf Trident Eclipse. Mais est-ce que ce changement de cap peut suffire pour espérer réconcilier le groupe avec tous ceux qui jusque-là crachaient à tort ou à raison sur la bande à Eric ? Pas sûr que cela soit aussi simple…



Car si on peut se féliciter à l’idée de retrouver un Watain conquérant ayant en effet repris du poil de la bête, les écoutes successives de ce nouvel album se termineront toutes sur la même impression, celle d’avoir entre les mains un disque effectivement très bien exécuté mais à la portée malheureusement limitée. La faute à des compositions efficaces dans l’instant mais ayant malheureusement trop peu d’envergures pour espérer marquer l’auditeur sur le long terme. Desservies par une production qui va avoir tendance à étouffer les guitares, ces huit nouvelles compositions ont souvent bien du mal à se distinguer les unes des autres. Ajouter-y des riffs pas foncièrement mauvais mais plutôt mille fois entendus auparavant et sans grande saveur et vous voilà face à un album sur lequel on glisse comme sur ces plaques de verglas qui affolent les Parisiens ces derniers jours… En fait, plus on écoute l’album et plus on a le sentiment que Watain n’est pas allé jusqu’au bout du processus de composition et qu’il s’est contenté ici du strict minimum en espérant feinter tout le monde sur un malentendu. Bref, le genre de disque ni bon, ni mauvais dont on ne retient finalement pas grand-chose et que l’on écoute sans y prêter une attention particulière.



Pour autant, Wolf Trident Eclipse propose tout de même quelques vrais bons moments comme ce "Nuclear Alchemy" tout en urgence et à l’esprit Punk évident, ces trémolos glacés sur "Sacred Damnation" et "A Throne Below", ces sonorités très inspirées (enfin plus que d’habitude) par Dissection sur ce titre plus posé et mélodique qu'est "Teufelsreich", ce riff entêtant de "Furor Diabolicus", ce solo sur "Ultra (Pandemoniacs)" à 2:23 ainsi que ces quelques breaks toujours très bien sentis ("Nuclear Alchemy" à 1:44, "Sacred Damnation" à 2:17, "Furor Diabolicus" à 1:25, "Towards The Sanctuary" à 2:08). D’une manière plus générale, le rythme relativement soutenu de l’album et l’esprit résolument Punk avec lequel il est servi (on joue ce qu’on veut, comme on veut, quand on veut et si ça ne vous plaît, vous pouvez bien aller crever !) sont également deux atouts majeurs de l’album. Mais au bout du compte, cela ne fait pas pour autant de ce Wolf Trident Eclipse un disque véritablement indispensable.



Si je n’avais pas d’attentes particulières en ce qui concerne ce sixième album de Watain, ce retour à des choses plus directes n’est pas pour me déplaire. Pour autant, il faut bien l’avouer, Wolf Trident Eclipse n’est pas tout à fait à la hauteur de ce que l’on peut attendre d’un groupe qui a quand même accouché par le passé de très bons albums ( Cela fait quelques années déjà que les Suédois de Watain ne font plus l’unanimité. Des dissensions exprimées dès la sortie de Sworn To The Dark et dont le point culminant a été atteint avec le très vivement critiqué The Wild Hunt . 