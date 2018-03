Chroniques » Perverted Ceremony - Perverted Ceremony Chronique Perverted Ceremony (EP)





A ne pas mettre entre toutes les oreilles, ce nouvel EP de Perverted Ceremony perpétue cette obscure messe débutée en 2016 avec la sortie de sa toute première démo. Si le duo ne fera évidement jamais l’unanimité, on ne peut que saluer une telle démarche qui se soucie bien peu de sonner juste et préfère reprendre les fondements mêmes du Black Metal. Ça pique parfois les oreilles mais qu’importe car tout ça pue la crasse, la peur et la transgression. Et c’est bien tout ce qui compte ici. L’Osculum Infame est l’un des mythes les plus souvent abordés dans les différents écrits traitant de sorcellerie. Aussi appelé le baiser de la honte, il consiste à embrasser l’anus du Diable en signe de respect et/ou de contrition. C’est cet acte symbolique qui est ici représenté à travers une illustration datant de 1460. S’y trouve représenté l’initiation d’une jeune demoiselle durant un sabbat de sorcières. A quatre pattes derrière ce bouc noir représentant le Diable, la bouche souillée par son récent geste de dévotion (vous voyez ces quelques déjections sur le sol). Une scène étrange qui ne pouvait pas mieux illustrer ce nouvel EP des Belges de Perverted Ceremony.Un peu moins d’un an après la sortie de son premier album au format cassette (édité depuis en LP et en CD), le duo a sorti en fin d’année dernière un EP trois titres reprenant les choses exactement là où il les avait laissés quelques mois auparavant. Proposé sous la forme d’un LP 12", ces trois nouveaux morceaux ont également été intégrés à la version CD de Sabbat Of Behezaël (avec l’artwork ci-contre proposé verso du livret).Intitulé à juste titre, ce court EP de quatorze minutes débute par une introduction posant les bases de cette atmosphère si particulière qui faisait le sel de son prédécesseur. Cela commence par un coup de tambour très solennel sur lequel vont venir se poser quelques voix étranges et fantomatiques. Viendront par la suite un synthétiseur aux sonorités sombres et menaçantes ainsi que quelques samples de corbeaux et autres rafales de vent. Et voilà comment on plante un décor, c’est aussi simple que cela.Comme évoqué un petit peu plus haut, Perverted Ceremony reprend les choses exactement là où il s’était arrêté avec Sabbat Of Behezaël . Aucun signe d’une évolution quelconque à travers ces deux nouveaux morceaux. Du coup, si vous n’étiez déjà pas spécialement client de ce Black Metal lo-fi primitif, je vois mal les choses s’arranger ici. On retrouve pour le plus grand malheur des mélomanes cette même production crasseuse, dépouillée et pleine de souffle, ces mêmes riffs simples et complètement déglingués, ces mêmes solos hallucinés qui vous agressent l’oreille, cette même fichue basse dont les lignes saturées vont se perdre je ne sais-où, ces mêmes patterns de batterie ultra répétitifs pour ne pas dire complètement aliénants ainsi que ces mêmes voix lointaines et possédées. Une recette qui n’a rien de bien nouveau puisque Perverted Ceremony marche clairement sur les pas d’un Beherit ou d’un Profanatica des premières heures. Mais si la musique du duo peu manquer d’originalité et paraître beaucoup trop simple aux oreilles de certains, ses riffs n’en restent pas moins efficaces pour autant. Même constat en ce qui concerne ces mélodies exécutées par ce synthétiseur de l‘Enfer ou bien encore ces quelques changements de rythmes ("Graveyard Sacred Worship" à 2:46 et "Malformed Procreation" à 2:35 ainsi qu’à 4:53) qui vous rendront dingues.A ne pas mettre entre toutes les oreilles, ce nouvel EP de Perverted Ceremony perpétue cette obscure messe débutée en 2016 avec la sortie de sa toute première démo. Si le duo ne fera évidement jamais l’unanimité, on ne peut que saluer une telle démarche qui se soucie bien peu de sonner juste et préfère reprendre les fondements mêmes du Black Metal. Ça pique parfois les oreilles mais qu’importe car tout ça pue la crasse, la peur et la transgression. Et c’est bien tout ce qui compte ici.

