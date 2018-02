Chroniques » Morbid Angel - Kingdoms Disdained Chronique Kingdoms Disdained

Kingdoms Disdained, sorti qui plus est sur un label récent inconnu, Silver Lining Music. Bon, après tout, rien d'étonnant. Cet ancien monstre sacré du death metal n'avait rien trouvé de mieux que pondre en 2011 The Unspoken King de Cryptopsy. La faute à des expérimentations technoïdes des plus bancales qui avaient fait fuir même le plus ouvert des fans et globalement à un opus à la ramasse, bien loin du lustre d'antan. Morbid Angel signait ainsi son arrêt de mort il y a plus de six ans. Difficile donc de s'extasier à la publication d'un nouveau disque, quand bien même le soit-disant responsable du naufrage, David Vincent, s'était retiré, et que le groupe annonçait un retour aux sources brutal. Le départ du batteur historique Pete Sandoval, remplacé par Scott Fuller (Annihilated, ex-Abysmal Dawn), n'arrangeait pas non plus les choses. Seul le retour de Steve Tucker, irréprochable sur les albums auxquels il a participé, pouvait s'apparenter à une bonne nouvelle.



Personnellement, je n'y croyais pas un instant, même sans avoir écouté le moindre extrait. Et ce n'est pas cette pochette hideuse à la Warfather (l'autre groupe de Tucker dont l'artiste Ken Coleman est également l'auteur) qui aurait pu me rassurer. Alors alors alors? Si les premières écoutes se sont avérées catastrophiques, les suivantes m'ont fait mettre quelques gouttes d'eau dans mon vin. Non, Kingdoms Disdained n'est pas complètement à chier comme je le croyais au début, il est juste très mauvais. Pourquoi? La liste des doléances est longue. Alors oui, Morbid Angel est bien revenu à son style death metal classique en évitant bien les expérimentations foireuses. Ça d'accord. Cela dit, ça ne fait pas de Kingdoms Disdained une réussite même si on est content que les Américains aient laissé au placard le boum boum pouet pouet. L'opus est en effet bourré de défauts. À commencer par la production de Erik Rutan. On l'aime bien le Rutan, en tant qu'ancien membre et fondateur de Hate Eternal. Mais ce son ultra compressé est franchement barbant. Ça cherche à en mettre plein les oreilles, mais ça ne réussit qu'à une chose, étouffer la musique et lasser l'auditeur. Le pire étant tout de même la batterie au son des plus synthétiques. Je n'ai rien contre le nouveau batteur Scott Fuller qui en soi réalise une performance correcte avec toute la panoplie du batteur de brutal death moderne, de la vitesse (blast-beats et même gravity blasts), du groove (ce jeu de double pédale sur les riffs sombres caractéristique de la formation floridienne) et un peu de technique. Mais la production est tellement insupportable que l'on n'entend que ça. Quant au revenant Steve Tucker, on reconnaîtra sans peine son growl puissant et intelligible, dans la veine de ce que fait le producteur Erik Rutan chez Hate Eternal. Le problème, c'est qu'il semble forcer, il en fait trop. Il a dès lors tendance à vite me taper sur les nerfs. Côté basse, je serai plus clément puisqu'elle se montre plus sobre tout en étant bien présente.



Celui auquel j'en veux le plus toutefois, c'est le créateur, le fondateur, le démonologue en chef. Ce cher George Michel Emmanuel III dit Trey Azagthoth. Après tout, la musique, c'est lui. Sauf "The Rigtheous Voice", "For No Master" et "From The Hand Of Kings", trois morceaux sur onze signés Tucker et pas les plus mauvais. Morbid Angel a connu son succès grâce à ses riffs sombres torturés, son groove dark et ses solos cosmiques. Si le groove dark qui fait remuer Cthulhu des hanches ressort de temps en temps, on ne peut pas en dire autant des deux autres. Les riffs manquent cruellement d'inspiration, s'avèrent banals au possible et surtout indignes du statut des Américains. On dirait un groupe lambda qui vient de débuter. Voilà la plus grosse déception de Kingdoms Disdained. Des riffs plats et sans âme. Pour les solos, c'est la même. Ils sont déjà très peu nombreux et ceux enregistrés, sans développement ou conviction, font vraiment de la peine. Seul celui de "Declaring New Law (Secret Hell)", certes basique mais à la mélodie entêtante, se démarque du lot. Il faut dire qu'il sort des mains de Dan Vadim Von, devenu par la suite un membre à part entière du combo. Azagthoth fait même dans l'auto-repompe sur "Garden Of Disdain" au riff mi-tempo tellurique à la "Where The Slime Live", en beaucoup plus chiant. Je le trouve chiant d'ailleurs cet album, mou même. Ça a beau blasté souvent, avoir une production de gros bras, il n'est pas si brutal et rapide que ça. Et quand il tape, c'est dans le vide. Il n'arrive pas à retenir l'attention car il ne dégage pas grand chose. Pour vous dire, n'importe quel titre purement death metal de Kingdoms Disdained pathétique.



Rien à sauver alors? Pas grand chose non mais en se forçant, on trouvera tout de même quelques passages pour relever le niveau et éviter l'échec total, le zéro pointé. Le début bien bourrin de "Garden Of Disdain" (avant de copier sans génie "Where The Slime Live"), les séquences de blasts de "The Righteous Voice" assez jouissives grâce enfin à du bon riffing, le démarrage groovy efficace de "The Pillars Crumbling", "From The Hand Of Kings" si on enlève les bourrages plastiques, sans oublier "Declaring New Law (Secret Hell)", morceau assez spécial, sorte d'interlude, qui se dégage du reste. La première partie martiale et répétitive avec cette grosse caisse martelée sévèrement qui fait trembler les murs aux côtés de la basse, s'avère très réussie. Il s'y dégage une vraie ambiance sombre et menaçante. Là, Morbid Angel en impose à nouveau et Tucker qui déclame ses paroles convainc bien plus. Et on l'a vu, même le solo final de Vadim fait plaisir. Dommage toutefois que la seconde moitié, plus dansante par ce changement de pattern à la batterie, fait retomber le soufflé.



Avouez que ça fait peu pour un album de Morbid Angel, sans doute le groupe de death metal le plus influent, auteur de sorties ultra référentielles comme I. On a compris que vous étiez revenus à du vrai death metal, ce serait bien maintenant de revenir à de la vraie bonne musique. Je pense malheureusement que Azagthoth est désormais bel et bien cramé. Il en est presque risible et ridicule sur les moments les plus insipides. On trouve bien quelques éclairs mais c'est très insuffisant pour la formation floridienne culte. Aussi insignifiant que le Warfather de Tucker, Kingdoms Disdained entraîne un peu plus Morbid Angel vers la retraite qu'on préférerait voir arriver rapidement sous peine d'entacher encore un peu plus l'enseigne autrefois sacrée. Merci pour tout les gars mais là, il est temps d'arrêter les frais. Comme le disait ce cher Dewie, "je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu!" C'est moi ou tout le monde s'en bat les couilles de ce nouveau Morbid Angel?! 