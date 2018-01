Chroniques » Greytomb - Monumental Microcosm Chronique Monumental Microcosm (EP)

C’est bien possible que vous soyez passés à côté de GREYTOMB alors qu’ils avaient déjà sorti un premier album en 2016. Il était sorti en autoproduction, et de toutes façons, peu s’intéressent à la scène australienne. Bien sûr on peut toujours citer certains groupes, et des grands comme DESTROYER 666 ou DROWNING THE LIFE, mais c’est ainsi, le pays des kangourous n’est pas considéré comme le plus palpitant. De bonnes petites formations y émergent pourtant fréquemment, et ce jeune trio font partie du paquet.



GREYTOMB a été formé en 2015 par Angus, venu du death, et son projet solo s’est vite transformé en groupe, avec Magur (ADAMUS EXUL) au chant, et plus récemment le bassiste Coffey, lui aussi à cheval entre le death (ORDNANCE) et le black (ancien d’ADAMUS EXUL lui aussi). Mais musicalement, il n’y a pas vraiment de doute malgré de grosses envies de mélanges, et c’est dans le black orthodoxe qu’on a envie de le ranger. La même puissance et les ambiances lourdes. Pas nécessairement l’agressivité rapide, mais bien les Ténèbres qui s’imposent à l’esprit. On sent des inspirations tirées de DEATHSPELL OMEGA, mais à son époque moins « prétentieuse » et plus « instinctive », sans que l’une ou l’autre de ces expressions ne soit péjorative.



Et les trois pistes de ce long EP de 25 minutes sont très crédibles dans le style, d’autant qu’elle se permettent beaucoup d’évolution, avec aussi bien des breaks, des riffs, des mélodies que des vocaux plus clairs qui rappellent nos Suédois de SHINING. Oui, on est finalement quelque part entre DEATHSPELL OMEGA et SHINING, mélange plutôt élogieux vous en conviendrez. Bon, c’est aussi bien dangereux d’annoncer ce genre de ressemblances parce que cela entraine généralement une déception. Alors oubliez finalement ce que je viens de dire, et dites-vous juste que GREYTOMB est un groupe de black metal qui sait manier l’orthodoxe en y ajoutant de la souffrance, en ouvrant légèrement des fenêtres. En tout cas, c’est une bien bonne carte de visite qui on l’espère pourra débouler sur un album de la même qualité.

